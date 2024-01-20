Могут ли выгнать ребенка из школы за плохое поведение и оценки: омбудсмен ответил
Раньше детей могли пугать тем, что исключат их из школы за плохое поведение или неудовлетворительные оценки. Однако происходит ли это в реальности?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий образовательного омбудсмена Сергея Горбачева изданию "На пенсии" рассказывает, могут ли выгнать ребенка из школы.
Могут ли выгнать ребенка из школы
По словам Сергея Горбачева, администрация школы не имеет права исключать ребенка из учебного заведения из-за поведения или знания.
В украинском законодательстве это возможно только в случае, если по итогам обучения в девятом классе профильного учебного заведения ребенок по профильным дисциплинам получил оценки три балла и ниже по 12-балльной шкале.
"Например, ребенок учится в физико-математическом лицее и получил три или менее балла по физике или по математике. Тогда его могут не перевести в 10-й класс", - объясняет омбудсмен.
Если ребенок плохо себя ведет в классе, то таким образом он нарушает право на получение качественного образования других учащихся в классе. Родители должны это понимать и осознавать.
"Следует привлечь школьного психолога и дать ему разрешение для работы с ребенком, чтобы понять причины такого поведения. Он сделает психологическую диагностику класса и ребенка и при необходимости проведет необходимую работу в классе и коррекционную работу с ребенком, чтобы улучшить ситуацию", - советует Сергей Горбачев. .
В то же время, психолог может рекомендовать обратиться к другим специалистам, а родители могут обратиться к психологу за пределами школы.
Если возникла ситуация с нарушением поведения, родителям следует не забывать о правах других учеников, а также о том, что они несут ответственность за свои действия и действия своих несовершеннолетних детей.
"Мы должны помнить простой тезис: мое право обеспечено тем, как человек рядом выполняет свои обязанности, и наоборот - мой долг состоит в том, чтобы права других людей рядом были также обеспечены. Но, к сожалению, в нашем посттоталитарном обществе такая логическая цепочка еще не прижилась в головах всех украинцев", - заключает эксперт.
Ранее мы рассказывали о том, что в школе в Киевской области мальчика сбросили с высоты, а директор пытается "замять" дело.
Смотрите также, как должны быть обустроены бомбоубежища в украинских школах.