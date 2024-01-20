Могут ли выгнать ребенка из школы за плохое поведение и оценки: омбудсмен ответил

Раньше детей могли пугать тем, что исключат их из школы за плохое поведение или неудовлетворительные оценки. Однако происходит ли это в реальности?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий образовательного омбудсмена Сергея Горбачева изданию " На пенсии " рассказывает, могут ли выгнать ребенка из школы.

Могут ли выгнать ребенка из школы

По словам Сергея Горбачева, администрация школы не имеет права исключать ребенка из учебного заведения из-за поведения или знания.

В украинском законодательстве это возможно только в случае, если по итогам обучения в девятом классе профильного учебного заведения ребенок по профильным дисциплинам получил оценки три балла и ниже по 12-балльной шкале.

"Например, ребенок учится в физико-математическом лицее и получил три или менее балла по физике или по математике. Тогда его могут не перевести в 10-й класс", - объясняет омбудсмен.

Если ребенок плохо себя ведет в классе, то таким образом он нарушает право на получение качественного образования других учащихся в классе. Родители должны это понимать и осознавать.

"Следует привлечь школьного психолога и дать ему разрешение для работы с ребенком, чтобы понять причины такого поведения. Он сделает психологическую диагностику класса и ребенка и при необходимости проведет необходимую работу в классе и коррекционную работу с ребенком, чтобы улучшить ситуацию", - советует Сергей Горбачев. .

В то же время, психолог может рекомендовать обратиться к другим специалистам, а родители могут обратиться к психологу за пределами школы.

Если возникла ситуация с нарушением поведения, родителям следует не забывать о правах других учеников, а также о том, что они несут ответственность за свои действия и действия своих несовершеннолетних детей.

"Мы должны помнить простой тезис: мое право обеспечено тем, как человек рядом выполняет свои обязанности, и наоборот - мой долг состоит в том, чтобы права других людей рядом были также обеспечены. Но, к сожалению, в нашем посттоталитарном обществе такая логическая цепочка еще не прижилась в головах всех украинцев", - заключает эксперт.