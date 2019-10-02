Бачив її страждання: принц Гаррі подав до суду на журналістів через Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Принц Гаррі обурений публікацією приватного листа Меган Маркл

Принц Гаррі має намір судитися з британським таблоїдом Mail on Sunday та його видавцем Associated Newspapers, який опублікував приватний лист Меган Маркл за 2018 рік. Герцог Сассекський стверджує, що видання повиривало шматки з документа, очорнивши його дружину.

За словами принца Гаррі, дії таблоїду принесли Меган особисті страждання і він більше не може мовчки терпіти. Герцог опублікував офіційну заяву.

"Я занадто довго мовчки був свідком її особистих страждань. Стояти осторонь і нічого не робити - це суперечить всьому, у що ми віримо", - сказано в тексті заяви.

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці (фото: instagram.com/sussexroyal)

Чоловік Меган Маркл стверджує, що крім публікації приватного листування видання розгорнуло справжню безжалісну кампанію, яка ще більше посилилася протягом вагітності Меган і продовжилася після народження їх сина.

"Моя дружина стала однією з нових жертв британських таблоїдів, що розпалюють кампанії проти приватних осіб, не думаючи про наслідки", - звертається принц.

Крім того, Гаррі пише, що історія повторюється. Багато років тому він став свідком подібної ситуації, яка призвела до трагедії - загибелі його матері принцеси Діани.

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Я втратив свою матір і тепер я бачу, як моя дружина стає жертвою тих самих впливових сил", - пише принц Гаррі.