Агукав і усміхався: син Меган Маркл вперше офіційно вийшов у світ (відео)

Меган Маркл, принц Гаррі і новонароджений Арчі (фото: GettyImages)

Меган Маркл разом з принцом Гаррі і сином Арчі відвідали лауреата Нобелівської премії миру

Меган Маркл і принц Гаррі вперше офіційно вийшли у світ зі своїм чотиримісячним сином Арчі Харрісоном. У мережі з'явилися фото і відео, на яких можна чудово роздивитися обличчя малюка.

Герцоги Сассекські на третій день візиту до Африки зустрілися з представником англіканської церкви в ПАР - архієпископом Десмондом Туту, відомим борцем з апартеїдом і лауреатом Нобелівської премії миру 1984 року.

Меган Маркл, принц Гаррі і син Арчі (фото: instagram.com/harry_meghan_updates)

На відео Меган і принц Гаррі йдуть по коридору. Герцогиня тримає на руках усміхненого малюка. При цьому він мило агукає, відповідаючи на сюсюкання мами і тата. А на балконі королівське подружжя зустрічають Десмонд Туту з дружиною.

Відповідне відео було опубліковано на неофіційній фан-сторінці Меган Маркл і принца Гарії в Instagram.

Меган Маркл, принц Гаррі і син Арчі (відео: instagram.com/harry_meghan_updates)

Варто відзначити, що світлошкірий маленький Арчі Харрісон дуже схожий на свого тата в дитинстві.

Меган Маркл, принц Гаррі і син Арчі (відео: instagram.com/harry_meghan_updates)

Меган і Гаррі пробудуть в Африці до 2 жовтня. Їхній тур включає зупинки у Ботсвані, Анголі і Малаві. У своїх виступах герцоги Сассекські будуть привертати увагу громадськості до захисту дикої природи, здоров'я жителів Африки і розмінування.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл запідозрили у другій вагітності.