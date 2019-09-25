ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Агукав і усміхався: син Меган Маркл вперше офіційно вийшов у світ (відео)

STYLERПерсони    25.09.2019 - 12:45
Агукав і усміхався: син Меган Маркл вперше офіційно вийшов у світ (відео)
Меган Маркл, принц Гаррі і новонароджений Арчі (фото: GettyImages)

Меган Маркл разом з принцом Гаррі і сином Арчі відвідали лауреата Нобелівської премії миру

Меган Маркл і принц Гаррі вперше офіційно вийшли у світ зі своїм чотиримісячним сином Арчі Харрісоном. У мережі з'явилися фото і відео, на яких можна чудово роздивитися обличчя малюка.

Герцоги Сассекські на третій день візиту до Африки зустрілися з представником англіканської церкви в ПАР - архієпископом Десмондом Туту, відомим борцем з апартеїдом і лауреатом Нобелівської премії миру 1984 року.

Агукав і усміхався: син Меган Маркл вперше офіційно вийшов у світ (відео)

Меган Маркл, принц Гаррі і син Арчі (фото: instagram.com/harry_meghan_updates)

На відео Меган і принц Гаррі йдуть по коридору. Герцогиня тримає на руках усміхненого малюка. При цьому він мило агукає, відповідаючи на сюсюкання мами і тата. А на балконі королівське подружжя зустрічають Десмонд Туту з дружиною.

Відповідне відео було опубліковано на неофіційній фан-сторінці Меган Маркл і принца Гарії в Instagram.

Меган Маркл, принц Гаррі і син Арчі (відео: instagram.com/harry_meghan_updates)

Варто відзначити, що світлошкірий маленький Арчі Харрісон дуже схожий на свого тата в дитинстві.

Меган Маркл, принц Гаррі і син Арчі (відео: instagram.com/harry_meghan_updates)

Меган і Гаррі пробудуть в Африці до 2 жовтня. Їхній тур включає зупинки у Ботсвані, Анголі і Малаві. У своїх виступах герцоги Сассекські будуть привертати увагу громадськості до захисту дикої природи, здоров'я жителів Африки і розмінування.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл запідозрили у другій вагітності.

Чому ворогують Меган Маркл і Кейт Міддлтон: названа справжня причина Стало відомо ім'я справжньої хрещеної сина Меган Маркл і принца Гаррі
Новини України Меган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся