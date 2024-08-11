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Возвращение Олега Винника. Украинцы лютуют из-за внезапного поступка певца

Воскресенье 11 августа 2024 20:10
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Возвращение Олега Винника. Украинцы лютуют из-за внезапного поступка певца Олег Винник (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Певец Олег Винник, который "пропал" на фоне полномасштабной войны и прекратил давать концерты, готовится вернуться в шоу-бизнес. Впрочем, этого "сюрприза" ждали не все.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сеть реагирует на возвращение Винника и что о нем пишут украинцы.

"Сюрприз" от певца - что известно

Недавно официальная руководительница фан-клуба артиста Валерия Барон объявила, что Винник возвращается в шоу-бизнес с новой песней. Релиз трека запланирован уже на 23 августа.

И возвращение певца Валерия назвала "подарком". Релиз, как оказалось, не случайно наметили на канун Дня Независимости.

"Сенсация! Мы дождались! 23 августа на всех платформах Олег Винник с премьерой песни "Мої Люди"! Встречайте подарок ко Дню Независимости Украины и всем нам от нашего маэстро! Все будет OV!", - писала Барон.

Олег Винник возвращается в украинский шоу-бизнес: в команде певца рассказали подробности

Винник возвращается на сцену (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Как реагирует сеть

Почти сразу после "сенсационной" новости от Барон сеть "взорвалась" реакциями. Даже под ее постом в Facebook появилось немало комментариев. Конечно, не все они были положительными.

В частности, пользователи пишут:

  • "Пусть сидит в Германии и лечится"
  • "Нам таких подарков не надо, спасибо"
  • "А кто ждал?".

Возвращение Олега Винника. Украинцы лютуют из-за внезапного поступка певцаВозвращение Олега Винника. Украинцы лютуют из-за внезапного поступка певцаВозвращение Олега Винника. Украинцы лютуют из-за внезапного поступка певцаРеакция на пост Барон (скриншоты)

В пабликах и Telegram каналах ситуация аналогичная. Юзеры негативно отреагировали на новость о возвращении Винника и пишут:

  • "Пусть запихнет свои подарки далеко и надолго"
  • "Кому он нужен"
  • "Деньги кончились".

Возвращение Олега Винника. Украинцы лютуют из-за внезапного поступка певца

Возвращение Олега Винника. Украинцы лютуют из-за внезапного поступка певцаВозвращение Олега Винника. Украинцы лютуют из-за внезапного поступка певца

Как украинцы реагируют на возвращение Винника (скриншоты)

Более того, Барон уже начала отвечать на хейт и защищать Винника. Она заявила, что певец начал лечение еще до начала полномасштабной войны. Также Валерия написала, что в Украине Виннику "нет места, где жить".

"И не лечиться уехал, а вернулся домой. Человек уже более 20 лет проживает исключительно в Германии, является резидентом этой страны и не имеет в Украине места, где жить. Учите матчасть, а потом разводите "зраду". А все, что он заработал, оттдал ребятам на передовую. Эта цифра превышает 0,5 млн евро. Норм так. Все ради Победы. Может уже хватит искать врагов среди друзей", - заявила руководитель фан-клуба артиста.

Возвращение Олега Винника. Украинцы лютуют из-за внезапного поступка певца

Возвращение Олега Винника. Украинцы лютуют из-за внезапного поступка певца

Реакция Барон (скриншоты)

Напомним, ранее Полякова со сцены пошутила о Виннике и его "волчицах".

Кроме этого, недавно певица Екатерина Бужинская "вмазала" Ани Лорак.

При создании материала были использованы источники: посты из Facebook Барон, Telegram-канал Instamania.

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