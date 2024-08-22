Винник записал новое видео из Германии и нарвался на бурную критику украинцев
Олег Винник, который недавно прервал молчание после своего длительного отсутствия, удивил юзеров новым обращением. Так, певец показался в Германии, а также заговорил о премьере новой песни.
Что об этом известно и как отреагировала сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok артиста.
Олег Винник в Германии
Исполнитель опубликовал видео с обращением к "своим людям". В ролике он решил показать домашний огород на балконе и передать пользователям сети "глоток свежего воздуха, особенно защитникам и защитникам".
"Спасибо, мои люди, за вашу любовь. Сейчас стою на балконе, здесь у меня маленький огород: помидоры, огурчики, базилик. Как вы заметили, я стою в жилетке. У нас ветрено и даже холодно. Хочу передать вам глоток свежего воздуха. Особенно нашим защитникам, нашим защитницам. Вперед к победе", - сказал Винник.
Также украинец высказался о премьере новой песни и даже пропел несколько строчек из нее. Свое обращение из Германии он завершил словами: "Все будет Украина".
Кроме того, можно увидеть, что в какой-то момент позади мужчины появился голубь, который, по мнению музыканта, может символизировать наступление мира в Украине в ближайшем будущем.
Реакция сети
Тем временем украинцы не стали сдерживать себя в высказываниях и оставили под роликом немало возмутительных комментариев. Вот некоторые из них:
- "Крыса вылезла из багажника"
- "Мы тебя уже не ждем, оставь этот воздух для себя"
- "Уже не тот волк"
- "Омерзительный"
- "Кем надо себя считать, чтобы не реагировать на то, что люди против возвращения? Такое величие самого себя - это что-то интересное"
- "Ты на учет, стал, данные обновил, ВВК прошел?"
- "А у нас здесь ракеты над головой летают"
- "А когда мы стали твоими?"
- "Весело тебе, а вот нам не очень"
- "Ребята из ВСУ обязательно приедут на концерт послушать "песенки"
- "Давай новую песню "Я трусливый шакал"
- "Вон из глаз"
- "Интересно, сколько яиц в него полетит?"
- "Деньги кончились?"
- "Ты к нашим защитникам не имеешь права говорить"
- "Ты вообще реагируешь на комментарии?"
- "Все они любят Украину, но как беда, то убегают".
Однако были и те, кто поддержал исполнителя и обрадовался его возвращению:
- "Мы рады вас видеть, любим и ждем с нетерпением"
- "Ждем и любим с нетерпением"
- "Ждем премьеру песни"
- "Снимайте больше интересных видео. Спасибо вам за настроение".
Олега Винника продолжают критиковать (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
К слову, накануне Винник вышел на связь и поделился в соцсетях видео. Но украинцы приняли его не очень радостно.
Звезду раскритиковали за то, что он исчез на длительное время с началом полномасштабной войны, а теперь внезапно решил вернуться в медиапространство с видом, будто ничего не произошло. Также немало пользователей написали о том, что Олег пошел на такой шаг, поскольку у него "банально закончились деньги".
Ранее бывший продюсер Винника Александр Горбенко обвинил его во лжи и заявил, что певец якобы уехал из Украины 27 февраля, прячась под пледом в машине его жены Нины Горбенко. Мужчина уточнял, что за рулем была жена Винника - украинская исполнительница Таисия Сватко.
Тем временем Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами.
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