Винник записал новое видео из Германии и нарвался на бурную критику украинцев

Олег Винник, который недавно прервал молчание после своего длительного отсутствия, удивил юзеров новым обращением. Так, певец показался в Германии, а также заговорил о премьере новой песни.

Что об этом известно и как отреагировала сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok артиста.

Олег Винник в Германии

Исполнитель опубликовал видео с обращением к "своим людям". В ролике он решил показать домашний огород на балконе и передать пользователям сети "глоток свежего воздуха, особенно защитникам и защитникам".

"Спасибо, мои люди, за вашу любовь. Сейчас стою на балконе, здесь у меня маленький огород: помидоры, огурчики, базилик. Как вы заметили, я стою в жилетке. У нас ветрено и даже холодно. Хочу передать вам глоток свежего воздуха. Особенно нашим защитникам, нашим защитницам. Вперед к победе", - сказал Винник.

Также украинец высказался о премьере новой песни и даже пропел несколько строчек из нее. Свое обращение из Германии он завершил словами: "Все будет Украина".

Кроме того, можно увидеть, что в какой-то момент позади мужчины появился голубь, который, по мнению музыканта, может символизировать наступление мира в Украине в ближайшем будущем.

Реакция сети

Тем временем украинцы не стали сдерживать себя в высказываниях и оставили под роликом немало возмутительных комментариев. Вот некоторые из них:

"Крыса вылезла из багажника"

"Мы тебя уже не ждем, оставь этот воздух для себя"

"Уже не тот волк"

"Омерзительный"

"Кем надо себя считать, чтобы не реагировать на то, что люди против возвращения? Такое величие самого себя - это что-то интересное"

"Ты на учет, стал, данные обновил, ВВК прошел?"

"А у нас здесь ракеты над головой летают"

"А когда мы стали твоими?"

"Весело тебе, а вот нам не очень"

"Ребята из ВСУ обязательно приедут на концерт послушать "песенки"

"Давай новую песню "Я трусливый шакал"

"Вон из глаз"

"Интересно, сколько яиц в него полетит?"

"Деньги кончились?"

"Ты к нашим защитникам не имеешь права говорить"

"Ты вообще реагируешь на комментарии?"

"Все они любят Украину, но как беда, то убегают".

Однако были и те, кто поддержал исполнителя и обрадовался его возвращению:

"Мы рады вас видеть, любим и ждем с нетерпением"

"Ждем и любим с нетерпением"

"Ждем премьеру песни"

"Снимайте больше интересных видео. Спасибо вам за настроение".

Олега Винника продолжают критиковать (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

К слову, накануне Винник вышел на связь и поделился в соцсетях видео. Но украинцы приняли его не очень радостно.

Звезду раскритиковали за то, что он исчез на длительное время с началом полномасштабной войны, а теперь внезапно решил вернуться в медиапространство с видом, будто ничего не произошло. Также немало пользователей написали о том, что Олег пошел на такой шаг, поскольку у него "банально закончились деньги".

Ранее бывший продюсер Винника Александр Горбенко обвинил его во лжи и заявил, что певец якобы уехал из Украины 27 февраля, прячась под пледом в машине его жены Нины Горбенко. Мужчина уточнял, что за рулем была жена Винника - украинская исполнительница Таисия Сватко.