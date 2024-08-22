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Винник записал новое видео из Германии и нарвался на бурную критику украинцев

Четверг 22 августа 2024 11:04
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Винник записал новое видео из Германии и нарвался на бурную критику украинцев Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
Автор: Любовь Блажко

Олег Винник, который недавно прервал молчание после своего длительного отсутствия, удивил юзеров новым обращением. Так, певец показался в Германии, а также заговорил о премьере новой песни.

Что об этом известно и как отреагировала сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok артиста.

Олег Винник в Германии

Исполнитель опубликовал видео с обращением к "своим людям". В ролике он решил показать домашний огород на балконе и передать пользователям сети "глоток свежего воздуха, особенно защитникам и защитникам".

"Спасибо, мои люди, за вашу любовь. Сейчас стою на балконе, здесь у меня маленький огород: помидоры, огурчики, базилик. Как вы заметили, я стою в жилетке. У нас ветрено и даже холодно. Хочу передать вам глоток свежего воздуха. Особенно нашим защитникам, нашим защитницам. Вперед к победе", - сказал Винник.

Также украинец высказался о премьере новой песни и даже пропел несколько строчек из нее. Свое обращение из Германии он завершил словами: "Все будет Украина".

Кроме того, можно увидеть, что в какой-то момент позади мужчины появился голубь, который, по мнению музыканта, может символизировать наступление мира в Украине в ближайшем будущем.

Реакция сети

Тем временем украинцы не стали сдерживать себя в высказываниях и оставили под роликом немало возмутительных комментариев. Вот некоторые из них:

  • "Крыса вылезла из багажника"
  • "Мы тебя уже не ждем, оставь этот воздух для себя"
  • "Уже не тот волк"
  • "Омерзительный"
  • "Кем надо себя считать, чтобы не реагировать на то, что люди против возвращения? Такое величие самого себя - это что-то интересное"
  • "Ты на учет, стал, данные обновил, ВВК прошел?"
  • "А у нас здесь ракеты над головой летают"
  • "А когда мы стали твоими?"
  • "Весело тебе, а вот нам не очень"
  • "Ребята из ВСУ обязательно приедут на концерт послушать "песенки"
  • "Давай новую песню "Я трусливый шакал"
  • "Вон из глаз"
  • "Интересно, сколько яиц в него полетит?"
  • "Деньги кончились?"
  • "Ты к нашим защитникам не имеешь права говорить"
  • "Ты вообще реагируешь на комментарии?"
  • "Все они любят Украину, но как беда, то убегают".

Однако были и те, кто поддержал исполнителя и обрадовался его возвращению:

  • "Мы рады вас видеть, любим и ждем с нетерпением"
  • "Ждем и любим с нетерпением"
  • "Ждем премьеру песни"
  • "Снимайте больше интересных видео. Спасибо вам за настроение".

Винник записал новое видео из Германии и нарвался на бурную критику украинцевОлега Винника продолжают критиковать (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

К слову, накануне Винник вышел на связь и поделился в соцсетях видео. Но украинцы приняли его не очень радостно.

Звезду раскритиковали за то, что он исчез на длительное время с началом полномасштабной войны, а теперь внезапно решил вернуться в медиапространство с видом, будто ничего не произошло. Также немало пользователей написали о том, что Олег пошел на такой шаг, поскольку у него "банально закончились деньги".

Ранее бывший продюсер Винника Александр Горбенко обвинил его во лжи и заявил, что певец якобы уехал из Украины 27 февраля, прячась под пледом в машине его жены Нины Горбенко. Мужчина уточнял, что за рулем была жена Винника - украинская исполнительница Таисия Сватко.

Тем временем Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами.

Также мы писали про 5 звезд нулевых, которые сошли с ума и теперь вызывают только жалость.

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