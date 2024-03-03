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Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста

Воскресенье 03 марта 2024 14:30
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Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста София Ротару и Ассия Ахат (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Когда видишь этих звезд, кажется, что время остановилось. Годы проходят, а они становятся все более привлекательными. И, несмотря на то, что некоторые утверждают, что их прекрасная внешность обязана не столько природе, сколько пластическим хирургам, трудно не согласиться с тем, что они выглядят так, словно знают секрет эликсира молодости.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку украинских знаменитостей, которые вообще не выглядят на свой возраст.

София Ротару

Народную артистку Украины называют вечно молодой. 7 августа София Михайловна отметит 77-летие, а с виду ей не больше 40, ну, может, 50.

Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возрастаВечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Ассия Ахат

Глядя на скрипачку и певицу Ассию Ахат, трудно поверить, что ей 58 лет. Так выглядеть помогают артистке регулярные занятия спортом и соблюдение здорового питания.

Кроме того, она делает антицеллюлитные массажи, помогающие сохранить тонус кожи.

Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста

Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста

Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Руслана Лыжичко

Первой украинской победительнице Евровидения Руслане Лыжичко в мае этого года исполнится 51 год. Однако она продолжает носить короткие юбки и джинсы. И может себе это позволить, ведь у нее роскошная спортивная фигура.

Правда, некоторые украинцы отмечают, что она могла бы выглядеть еще моложе, если бы не столь сильно подчеркивала свой образ темным макияжем, как это обычно делает.

Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста

Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста

Руслана Лыжичко (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Ольга Сумская

В свои 57 актриса остается очень привлекательной и энергичной.

Она уделяет внимание своему внешнему виду и регулярно посещает спортзал. Ольга активно снимается в фильмах и участвует в гастролях, выступая на сцене театра.

Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста

Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Екатерина Кухар

Украинской приме-балерине и маме двоих детей Екатерине Кухар в этом году исполнилось 42 года, однако дать ей этот возраст очень сложно.

Грациозная танцовщица выглядит гораздо моложе и поражает своей стройностью, утонченностью и красотой.

Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста

Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Алексей Суханов

В январе телеведущий Алексей Суханов отметил свое 50-летие. И вряд ли кто-нибудь поверит в цифру в его паспорте, ведь выглядит знаменитость так, будто он пьет эликсир молодости.

Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста

Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста

Алексей Суханов (фото:instagram.com/suhanov.official)

Раньше мы рассказывали об украинских звездах, которые лежали в психиатрической больнице.

Также Леся Никитюк призналась , кто ее раздражает в украинском шоу-бизнесе.

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