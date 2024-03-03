Вічно молоді: 6 українських зірок, які виглядають значно молодшими за свій вік

Коли бачиш цих зірок, здається, що час зупинився. Роки минають, а вони стають дедалі привабливішими. І, незважаючи на те, що деякі стверджують, що їхня прекрасна зовнішність завдячує не стільки природі, скільки пластичним хірургам, важко не погодитися з тим, що вони мають такий вигляд, наче знають секрет еліксиру молодості.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку українських знаменитостей, які взагалі не виглядають на свій вік.

Софія Ротару

Народну артистку України називають вічно молодою. 7 серпня Софія Михайлівна відзначить 77-річчя, а на вигляд їй не більше 40, ну, може, 50.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Ассія Ахат

Дивлячись на скрипальку та співачку Ассію Ахат, важко повірити, що їй 58 років. Так виглядати допомагають артистці регулярні заняття спортом і дотримання здорового харчування.

Крім того, вона робить антицелюлітні масажі, які допомагають зберегти тонус шкіри.

Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Руслана Лижичко

Першій українській переможниці Євробачення Руслані Лижичко у травні цього року виповниться 51 рік. Однак вона продовжує носити короткі спідниці та обтислі джинси. І може собі це дозволити, адже має розкішну спортивну фігуру.

Щоправда, деякі українці зауважують, що вона могла б виглядати ще молодшою, якби не так сильно підкреслювала свій образ темним макіяжем, як це зазвичай робить.

Руслана Лижичко (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Ольга Сумська

У свої 57 акторка залишається надзвичайно привабливою та енергійною.

Вона приділяє увагу своєму зовнішньому вигляду і регулярно відвідує спортзал. Ольга активно знімається у фільмах і бере участь у гастролях, виступаючи на сцені театру.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Катерина Кухар

Українській примі-балерині і мамі двох дітей Катерині Кухар цього року виповнилося 42 роки, проте дати їй цей вік дуже складно.

Граціозна танцівниця виглядає набагато молодше і вражає своєю стрункістю, витонченістю і красою.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Олексій Суханов

У січні телеведучий Олексій Суханов відзначив своє 50-річчя. І навряд чи хтось повірить у цифру в його паспорті, адже виглядає знаменитість так, ніби він п'є еліксир молодості.

Олексій Суханов (фото:instagram.com/suhanov.official)