Леся Никитюк призналась, кто ее раздражает в украинском шоу-бизнесе: "просто неприятный человечек"
Украинский ведущий Евгений Фешак рассказал о переписке с ведущей Лесей Никитюк, в которой она попросила его не ставить ее фото рядом со снимком блогера Монро.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал радио "Люкс ФМ".
Леся Никитюк сказала, что ее раздражает Монро
Так, со слов знаменитости, ее "харит" травести-дива.
"Мы вчера допоздна переписывались с Лесей. Я написал ей - хватит вы...бываться, а то она в костюмах в облипончик фотки выставляет. Она попросила, кстати, чтобы мы ее фотку вместе с Монро не ставили, потому что Монро ее харит, она сказала", - признался Фешак.
Монро (фото: instagram.com/monritta)
Соведущий Фешака предположил, что это из-за того, что внешность красавиц сравнивают.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Нет, ну просто "неприятный человек". Ну что сделать? Вот что сделать?", - ответил Евгений.
Недавно мы рассказывали, что Монро во время войны ходила в ТЦК и проходила ВЛК.