Взрыв космического корабля SpaceX Илона Маска попал на видео пассажирки самолета

Девушка, которая летела в самолете вместе со своим парнем из Доминиканской Республики в США, сняла на видео взрыв космического корабля SpaceX Starship Flight 8, который принадлежит миллиардеру Илону Маску. Видео стало вирусным в сети и большинство комментаторов высказались именно о Маске.
Что было в том видео и почему Маск снова разозлил американцев, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Марии Девенпорт в TikTok.
Мария Девенпорт и ее парень Дэйн летели рейсом авиакомпании Frontier Airlines из Пунта-Каны в Доминиканской Республике в международный аэропорт О'Хара в Чикаго. Однако добраться до точки назначения пара не смогла - из-за провала миссии Илона Маска самолет в целях безопасности вернулся в аэропорт Пунта-Каны.
"Представьте, что через полтора часа после вылета из Пунта-Каны пилоту приходится, потому что взорвалась ракета Илона, а вы были к этому слишком близко", - отметила Мария Девенпорт.
Она разместила в своем канале TikTok видео, на которое успела из иллюминатора самолета снять взрыв Starship Flight 8. К видео девушка добавила мелодию Fireball от Pitbull.
Стоит добавить, что обломки от взрыва космического корабля Space X привели к перебоям в расписании авиатранспорта, часть рейсов вынуждены были перенаправить, а часть - остановилась в аэропортах Флориды. К счастью, пострадавших из-за инцидента с ракетой, нет.
Видео со взрывом вызвало ажиотаж в сети, а еще - в адрес Маска посыпались оскорбительные комментарии.
@mariah.davenport thanks sir really appreciate the extra 3 1/2hrs on a plane @Dane #elonmusk #rockets #puntacana #dominicanrepublic #emergency Fireball (feat. John Ryan) - Pitbull
Для компании SpaceX это был уже восьмой испытательный полет, и закончился он почти так же, как и предыдущий - взрывом и падением большого количества обломков.
Запуск космического корабля состоялся в пятницу, 7 марта, с космодрома компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. В космос была запущена самая большая и самая мощная ракета в мире Starship. Но 122-метровая гигантская ракета имела судьбу, как и у предыдущих - взрыв и куча обломков.
Это ракета, которая состоит из двух отделов и предназначена для доставки людей и грузов на Луну и Марс. Испытания идут с 2023 года.
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