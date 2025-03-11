Вибух космічного корабля SpaceX Ілона Маска потрапив на відео пасажирки літака

Невдалий політ та вибух ракети

Марія Девенпорт та її хлопець Дейн летіли рейсом авіакомпанії Frontier Airlines з Пунта-Кани в Домініканській Республіці до міжнародного аеропорту О'Хара в Чикаго. Однак дістатися точки призначення пара не змогла - через провал місії Ілона Маска літак у цілях безпеки повернувся в аеропорт Пунта-Кани.

"Уявіть, що через півтори години після вильоту з Пунта-Кани пілотові доводиться, тому що вибухнула ракета Ілона, а ви були до цього надто близько", - зазначила Марія Девенпорт.

Вона розмістила у своєму каналі TikTok відео, на яке встигла з ілюмінатора літака зняти вибух Starship Flight 8. До відео дівчина додала мелодію Fireball від Pitbull.

Варто додати, що уламки від вибуху космічного корабля Space X призвели до перебоїв у розкладі авіатранспорту, частину рейсів змушені були перенаправити, а частина - зупинилася в аеропортах Флориди. На щастя, постраждалих через інцидент з ракетою, не має.

Відео з вибухом викликало ажіотаж у мережі, а ще - на адресу Маска посипалися образливі коментарі.

Він буквально всім руйнує все

Йому мають загрожувати штрафи за забруднення навколишнього середовища та знищення

На цей момент Ілон Маск - просто вірус для планети

Я б подав на нього до суду за шахрайство та марнотратство

Усі ці важкі метали в атмосфері продовжуватимуть завдавати шкоди протягом усього життя

І тепер усе це сміття падає в океан, де він його залишить і дозволить йому зруйнувати екосистему океану

Ілон є причиною того, що ніхто не може мати приємних речей

Чому багатим людям дозволено руйнувати нашу планету?

Він казав, що збирається знову зробити польоти безпечними. Ні, дякую

Його дуже забагато! Ілон, ми втомилися!

Що відомо про вибух космічного корабля

Для компанії SpaceX це був вже восьмий випробувальний політ, і закінчився він майже так само, як і попередній - вибухом та падінням великої кількості уламків.

Запуск космічного корабля відбувся у п'ятницю, 7 березня, з космодрому компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску. У космос була запущена найбільша та найпотужніша ракета у світі Starship. Але 122-метрова гігантська ракета мала долю, як і у попередніх - вибух та купа уламків.

Це ракета, яка складається з двох відділів і призначена для доставлення людей та вантажів на Місяць і Марс. Випробування йдуть з 2023 року.

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