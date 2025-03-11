Вибух космічного корабля SpaceX Ілона Маска потрапив на відео пасажирки літака

Дівчина, яка летіла у літаку разом зі своїм хлопцем з Домініканської Республіки у США, зняла на відео вибух космічного корабля SpaceX Starship Flight 8, який належить мільярдеру Ілону Маску. Відео стало вірусним у мережі й більшість коментаторів висловилися саме про Маска.
Що було у тому відео та чому Маск знову розлютив американців, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Марії Девенпорт у TikTok.
Марія Девенпорт та її хлопець Дейн летіли рейсом авіакомпанії Frontier Airlines з Пунта-Кани в Домініканській Республіці до міжнародного аеропорту О'Хара в Чикаго. Однак дістатися точки призначення пара не змогла - через провал місії Ілона Маска літак у цілях безпеки повернувся в аеропорт Пунта-Кани.
"Уявіть, що через півтори години після вильоту з Пунта-Кани пілотові доводиться, тому що вибухнула ракета Ілона, а ви були до цього надто близько", - зазначила Марія Девенпорт.
Вона розмістила у своєму каналі TikTok відео, на яке встигла з ілюмінатора літака зняти вибух Starship Flight 8. До відео дівчина додала мелодію Fireball від Pitbull.
Варто додати, що уламки від вибуху космічного корабля Space X призвели до перебоїв у розкладі авіатранспорту, частину рейсів змушені були перенаправити, а частина - зупинилася в аеропортах Флориди. На щастя, постраждалих через інцидент з ракетою, не має.
@mariah.davenport thanks sir really appreciate the extra 3 1/2hrs on a plane @Dane #elonmusk #rockets #puntacana #dominicanrepublic #emergency Fireball (feat. John Ryan) - Pitbull
Відео з вибухом викликало ажіотаж у мережі, а ще - на адресу Маска посипалися образливі коментарі.
Для компанії SpaceX це був вже восьмий випробувальний політ, і закінчився він майже так само, як і попередній - вибухом та падінням великої кількості уламків.
Запуск космічного корабля відбувся у п'ятницю, 7 березня, з космодрому компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску. У космос була запущена найбільша та найпотужніша ракета у світі Starship. Але 122-метрова гігантська ракета мала долю, як і у попередніх - вибух та купа уламків.
Це ракета, яка складається з двох відділів і призначена для доставлення людей та вантажів на Місяць і Марс. Випробування йдуть з 2023 року.
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