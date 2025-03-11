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Вибух космічного корабля SpaceX Ілона Маска потрапив на відео пасажирки літака

Космічний корабель Starship Ілона Маска вибухунув і потрапив на відео з літака (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Дівчина, яка летіла у літаку разом зі своїм хлопцем з Домініканської Республіки у США, зняла на відео вибух космічного корабля SpaceX Starship Flight 8, який належить мільярдеру Ілону Маску. Відео стало вірусним у мережі й більшість коментаторів висловилися саме про Маска.

Що було у тому відео та чому Маск знову розлютив американців, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Марії Девенпорт у TikTok.

Невдалий політ та вибух ракети

Марія Девенпорт та її хлопець Дейн летіли рейсом авіакомпанії Frontier Airlines з Пунта-Кани в Домініканській Республіці до міжнародного аеропорту О'Хара в Чикаго. Однак дістатися точки призначення пара не змогла - через провал місії Ілона Маска літак у цілях безпеки повернувся в аеропорт Пунта-Кани.

"Уявіть, що через півтори години після вильоту з Пунта-Кани пілотові доводиться, тому що вибухнула ракета Ілона, а ви були до цього надто близько", - зазначила Марія Девенпорт.

Вона розмістила у своєму каналі TikTok відео, на яке встигла з ілюмінатора літака зняти вибух Starship Flight 8. До відео дівчина додала мелодію Fireball від Pitbull.

Варто додати, що уламки від вибуху космічного корабля Space X призвели до перебоїв у розкладі авіатранспорту, частину рейсів змушені були перенаправити, а частина - зупинилася в аеропортах Флориди. На щастя, постраждалих через інцидент з ракетою, не має.

@mariah.davenport thanks sir really appreciate the extra 3 1/2hrs on a plane @Dane #elonmusk #rockets #puntacana #dominicanrepublic #emergency Fireball (feat. John Ryan) - Pitbull

Відео з вибухом викликало ажіотаж у мережі, а ще - на адресу Маска посипалися образливі коментарі.

  • Він буквально всім руйнує все
  • Йому мають загрожувати штрафи за забруднення навколишнього середовища та знищення
  • На цей момент Ілон Маск - просто вірус для планети
  • Я б подав на нього до суду за шахрайство та марнотратство
  • Усі ці важкі метали в атмосфері продовжуватимуть завдавати шкоди протягом усього життя
  • І тепер усе це сміття падає в океан, де він його залишить і дозволить йому зруйнувати екосистему океану
  • Ілон є причиною того, що ніхто не може мати приємних речей
  • Чому багатим людям дозволено руйнувати нашу планету?
  • Він казав, що збирається знову зробити польоти безпечними. Ні, дякую
  • Його дуже забагато! Ілон, ми втомилися!

Що відомо про вибух космічного корабля

Для компанії SpaceX це був вже восьмий випробувальний політ, і закінчився він майже так само, як і попередній - вибухом та падінням великої кількості уламків.

Запуск космічного корабля відбувся у п'ятницю, 7 березня, з космодрому компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску. У космос була запущена найбільша та найпотужніша ракета у світі Starship. Але 122-метрова гігантська ракета мала долю, як і у попередніх - вибух та купа уламків.

Це ракета, яка складається з двох відділів і призначена для доставлення людей та вантажів на Місяць і Марс. Випробування йдуть з 2023 року.

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SpaceXІлон Маск