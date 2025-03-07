Корабль Маска Starship разрушился второй раз подряд

Космический корабль Starship компании SpaceX вышел из-под контроля и разрушился во время восьмого испытательного полета. Это стало еще одной неудачей для компании миллиардера Илона Маска менее чем через два месяца после того, как ее последняя миссия завершилась взрывом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, через несколько минут после старта в четверг, с юга Техаса, две части ракеты разделились, как и планировалось. Затем сверхтяжелый ускоритель вернулся на землю, где его в воздухе поймали так называемые "гигантские механические руки" пусковой башни.

Однако, примерно через 8 минут после начала полета, корабль Starship начал кувыркаться по пути в космос, и в конечном итоге центр управления полетом потерял связь с объектом.

В то время как Starship запустил все шесть двигателей Raptor, как и планировалось, некоторые двигатели начали давать сбои до того, как двигатели должны были отключиться, сказал один из ведущих трансляции SpaceX. В этот момент Starship начал выходить из-под контроля.

Позже компания опубликовала заявление на соцсети X, в котором говорилось, что корабль Starship развалился, и что компания работает с представителями службы безопасности.

Далее Командный центр системы управления воздушным движением Федерального управления гражданской авиации (FAA) выпустил автоматическое предупреждение, уведомив операторов о падающих обломках. Агентство также ввело запрет на вылеты ("ground stop") в некоторых аэропортах Флориды из-за космического мусора, который позже был снят.

FAA сообщило в заявлении по электронной почте, что на короткое время замедлило движение самолетов за пределами зоны падения обломков. Агентство потребует от SpaceX провести расследование инцидента, как это обычно происходит в случае взрыва.

Очевидцы опубликовали в X видео с падающими обломками возле Багамских островов и Доминиканской Республики.

Этот полет стал вторым подряд запуском Starship, который был прерван примерно на восьмой минуте. Компания планировала протестировать ряд обновлений, включая способность Starship выводить спутники в космос - это должно было произойти еще в прошлый раз, но полет был досрочно завершен.

Кроме того, во время этого полета SpaceX планировала испытать несколько других обновлений, включая более прочные закрылки, которые ракета использует для управления в атмосфере, а также улучшенные системы навигации и двигательной установки.