Новый глава ФБР поставил на место Илона Маска, который заигрался в большого начальника

Илон Маск решил проверить федеральных служащих и отправил всем письма с требованием "оправдать свою работу". Это требование было сделано в рамках обязанностей якобы неофициальной роли руководителя Департамента эффективности правительства. Однако Маска сразу поставил на место новый глава ФБР.

Что это за письма "счастья" от Илона Маска и как отреагировал на них новый глава ФБР Кэш Пател, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NDTV.

Советник президента США Дональда Трампа Маск в субботу заявил, что все федеральные служащие должны оправдать свою работу или уйти с нее. Это было реакцией на то, что Трамп подтолкнул Маска вести более агрессивную политику в сокращении государственных расходов.

"Все федеральные служащие в ближайшее время получат электронное письмо с просьбой объяснить, что они делали на прошлой неделе. Отсутствие ответа будет расценено как увольнение", - написал Маск.

В письме федеральных работников попросили указать примерно 5 пунктов того, чего они "достигли на прошлой неделе". Конечный срок для ответа был указан на 23:59 понедельника, хотя в сообщении не говорилось, что если этого не сделать, то это приведет к увольнению.

Диктат технического миллиардера Илона Маска "оправдай свою работу", который он направил всем федеральным служащим США, получил неожиданную негативную реакцию. Отказ поступил от Кеша Пателя, который в субботу стал директором Федерального бюро расследований.

Он попросил всех сотрудников ФБР "приостановить любые ответы" на электронное письмо Маска федеральным служащим, которое он направил в рамках своей якобы неофициальной роли руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE).

"Персонал ФБР мог получить электронное письмо от OPM с запросом на информацию. ФБР через Офис директора отвечает за все наши процессы проверки и будет проводить проверки в соответствии с процедурами ФБР. Когда и если потребуется дополнительная информация, мы будем координировать ответы. На данный момент, пожалуйста, приостановите любые ответы", - сказал Патель своим сотрудникам.

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Стоит добавить, что несколько федеральных служащих сказали, что в их агентствах им также посоветовали не отвечать на письмо Маска и ждать дальнейших инструкций. Эту рекомендацию поддержал также профсоюз работников Национального казначейства.

"У меня так много работы, поэтому я не собираюсь пренебрегать уходом за пациентами из-за этой драмы", - сказал врач Департамента по делам ветеранов.