Tesla оказалась в центре протестов из-за роли Маска в реформах Трампа

В США и Европе набирают обороты протесты против миллиардера Илона Маска. Демонстранты пикетируют салоны Tesla из-за его роли в реформах американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Демонстранты собрались в субботу в более 50 салонах Tesla по всей территории Соединенных Штатов, чтобы выразить протест против роли генерального директора Илона Маска в сокращении правительственных учреждений.

Протесты являются частью движения под названием "Tesla Takedown", которое имеет целью убедить "заинтересованных сторон" продать свои Tesla, сбросить акции компании и присоединиться к пикетам.

Алекс Винтер, актер и режиссер из Лос-Анджелеса, который является одним из главных организаторов протеста, сказал, что главной целью этого движения является заставить акционеров Tesla проголосовать за вотум недоверия Маску.

Заметим, что первый протест в рамках T "esla Takedown" состоялся 15 февраля после того, как Винтер поговорил с социологом и профессором Бостонского университета Джоан Донован, которая предложила протестовать против Tesla через Bluesky, альтернативу X Маска.