Выбрались из нищеты и достигли успеха: 5 украинских звезд, выросших в бедности

Бедность - это не порок, а отличная мотивация создать жизнь своей мечты. Именно так и поступили герои нашего сегодняшнего материала, которые поднялись из самых низов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских звездах, прошедших путь от бедности к феерическому успеху только благодаря своему упорству.

Андрей Данилко

Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, вырос в бедной семье в Полтаве. Его отец злоупотреблял алкоголем и умер, когда мальчику было всего семь лет.

Мать вынуждена была тяжело работать, чтобы обеспечить семью.

Исполнитель часто вспоминает, что на выпускной вечер одноклассники подарили ему праздничный костюм.

Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Макс Барских

Отец известного украинского исполнителя Макса Барских злоупотреблял алкоголем и часто поднимал руку на его маму, а также неоднократно избивал самого мальчика.

Артист признается, что травмы, полученные в детстве, беспокоят его до сих пор. Также известно, что Макс играл вместо игрушек прищепками, поскольку в его семье не было денег на машинки.

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Андре Тан

Мама дизайнера Андре Тана строго воспитывала его в селе Комсомольское Харьковской области. С девяти лет он по выходным продавал болгарский перец на рынке, а в будни - свежую рыбу.

В 90-х годах, из-за нехватки средств на аренду квартиры, Андре жил на вокзале.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Александр Пономарев

Певец Александр Пономарев вырос в бедной семье из Хмельницкого. Он вспоминает, что часто был вынужден есть хлеб с луком, поскольку другой еды не было.

Родители с трудом собрали деньги на гитару, чтобы Александр мог заниматься музыкой. Денег на музыкальную школу не хватало, но благодаря своему таланту он смог поступить в музыкальное училище.

Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Екатерина Павленко

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко предпочитает не вспоминать тяжелое и нищенское детство в Нежине, потому что она выросла без отца.

Екатерина и ее мать вынуждены были жить в недостроенном доме в зимний период, что приводило к тому, что девочка часто болела.

Однажды Павленко даже оказалась на грани смерти из-за болезни, но ее спасли в киевской больнице, где провели бесплатную операцию на легких.

Екатерина Павленко (фото: instagram.com/monokatee ​​)