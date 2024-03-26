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5 украинских суперзвезд, которые родились в маленьком селе

Вторник 26 марта 2024 18:10
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5 украинских суперзвезд, которые родились в маленьком селе Тина Кароль и Павел Зибров (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Герои нашего сегодняшнего материала выросли в глухой глубинке и никогда не мечтали о славе. Но сейчас армия фанатов этих звезд превышает население их родных сел.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто из украинских знаменитостей родился и вырос в сельской местности.

При написании материала использовались следующие источники: Википедия.

Тина Король

Тина Кароль родилась в поселке Оротукан, расположенном в Магаданской области России. Когда ей исполнилось семь лет, семья перебралась в родной город ее матери - Ивано-Франковск.

5 украинских суперзвезд, которые родились в маленьком селе

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

София Ротару

Народная артистка Украины София Ротару родилась в поселке Маршинцы Черновицкой области в многодетной семье. В детстве будущая звезда много времени проводила, помогая родителям с домашним хозяйством и помогая им торговать на рынке.

5 украинских суперзвезд, которые родились в маленьком селе

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Павел Зибров

Легендарный певец Павел Зибров родился в селе Красное, Винницкой области. Школьные годы он провел в Киеве, обучаясь в музыкальной спецшколе-интернате им. Лысенко.

5 украинских суперзвезд, которые родились в маленьком селе

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Ада Роговцева

Культовая украинская актриса Ада Роговцева родилась в селе Глухов Черниговской области. В школьные годы семья Ады переехала в Полтаву.

5 украинских суперзвезд, которые родились в маленьком селе

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Alyona Alyona

Успешная и популярная сегодня рэперша Alyona Alyona большую часть своей жизни провела в селе. Она родилась в поселке Капитановка на Кировоградщине, а в 13 лет с семьей переехала в Барышевку, что в Киевской области.

Alyona Alyona не стесняется своего происхождения из села. Наоборот - считает большим преимуществом.

5 украинских суперзвезд, которые родились в маленьком селе

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Недавно мы рассказывали, что Павел Зибров перевел свой хит "Женщина любимая".

Также мы писали об украинских звездах, страдавших от алкогольной зависимости.

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