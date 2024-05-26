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5 украинских звезд, ставших многодетными родителями во время войны

Воскресенье 26 мая 2024 09:00
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5 украинских звезд, ставших многодетными родителями во время войны Многодетные звездные пары (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

С началом полномасштабной войны демографическая ситуация в Украине ухудшилась, и прогнозы на будущее остаются неутешительными. Однако жизнь продолжается: люди женятся и рожают детей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских звездах, которые решились во время войны на беременность и стали многодетными родителями.

Евгений Хмара и Дарья Ковтун

Пианист и композитор Евгений Хмара и его жена, певица Дарья Ковтун, 21 июля 2022 года в третий раз стали родителями - у них родился сын. Пара также воспитывает старшего сына Николая и дочь Веру.

5 украинских звезд, ставших многодетными родителями во время войны

Евгений Хмара и Дарья Ковтун с детьми (фото: instagram.com/evgenykhmara)

Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь

Певица Светлана Тарабарова стала многодетной мамой в начале полномасштабной войны. В ноябре 2021 года она объявила о своей третьей беременности, а в апреле 2022 года родила дочь, которую звездная семья назвала Полиной.

5 украинских звезд, ставших многодетными родителями во время войны

Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь с детьми (фото: instagram.com/sashaabo​​​)

Тимур и Инна Мирошниченко

Эта пара присоединилась к числу многодетных родителей в прошлом году. Летом они решились на усыновление мальчика из детского дома в Житомире - зовут его Марсель. Кроме того, у влюбленных есть двое собственных детей: 6-летняя Мия и 4-летний Марк.

Мирошниченко рассказывали, что задумывались об усыновлении еще до начала полномасштабного вторжения, но война лишь ускорила и укрепила их решение.

Теперь знаменитости планируют взять в семью еще одного ребенка.

5 украинских звезд, ставших многодетными родителями во время войны

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko​​)

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

В этом году у телеведущей Лилии Ребрик и ее мужа, хореографа Андрея Дикого, родилась третья дочь, по имени Аделина.

Кроме того, у супругов подрастают две дочери - Диана и Полина.

5 украинских звезд, ставших многодетными родителями во время войны

Лилия Ребрик и Андрей Дикий с детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Саша Бо и Платон Тарнавский

После развода с Игорем Пустовитом, блогерша Саша Бо, мать двоих сыновей, нашла новую любовь.

В начале войны инфлюенсерка поделилась, что потеряла ребенка из-за стресса. Несмотря на это, она и ее новый муж, стоматолог Платон Тарнавский, не сдались, и уже 21 ноября 2023 года у них родилась дочь, по имени Вера.

5 украинских звезд, ставших многодетными родителями во время войны

5 украинских звезд, ставших многодетными родителями во время войны

Саша Бо с детьми и мужем (фото: instagram.com/sashaabo)

Недавно мы писали о 8 украинских звездах, у которых еще нет детей.

Также мы рассказывали о знаменитостях, которые забрали мужчин из семьи.

При написании материала использовались следующие источники: Википедия.

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Лилия Ребрик Светлана Тарабарова Звезды шоу-бизнеса Дети Рождение ребенка
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