5 украинских звезд, ставших многодетными родителями во время войны
С началом полномасштабной войны демографическая ситуация в Украине ухудшилась, и прогнозы на будущее остаются неутешительными. Однако жизнь продолжается: люди женятся и рожают детей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских звездах, которые решились во время войны на беременность и стали многодетными родителями.
Евгений Хмара и Дарья Ковтун
Пианист и композитор Евгений Хмара и его жена, певица Дарья Ковтун, 21 июля 2022 года в третий раз стали родителями - у них родился сын. Пара также воспитывает старшего сына Николая и дочь Веру.
Евгений Хмара и Дарья Ковтун с детьми (фото: instagram.com/evgenykhmara)
Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь
Певица Светлана Тарабарова стала многодетной мамой в начале полномасштабной войны. В ноябре 2021 года она объявила о своей третьей беременности, а в апреле 2022 года родила дочь, которую звездная семья назвала Полиной.
Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь с детьми (фото: instagram.com/sashaabo)
Тимур и Инна Мирошниченко
Эта пара присоединилась к числу многодетных родителей в прошлом году. Летом они решились на усыновление мальчика из детского дома в Житомире - зовут его Марсель. Кроме того, у влюбленных есть двое собственных детей: 6-летняя Мия и 4-летний Марк.
Мирошниченко рассказывали, что задумывались об усыновлении еще до начала полномасштабного вторжения, но война лишь ускорила и укрепила их решение.
Теперь знаменитости планируют взять в семью еще одного ребенка.
Тимур и Инна Мирошниченко с детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Лилия Ребрик и Андрей Дикий
В этом году у телеведущей Лилии Ребрик и ее мужа, хореографа Андрея Дикого, родилась третья дочь, по имени Аделина.
Кроме того, у супругов подрастают две дочери - Диана и Полина.
Лилия Ребрик и Андрей Дикий с детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Саша Бо и Платон Тарнавский
После развода с Игорем Пустовитом, блогерша Саша Бо, мать двоих сыновей, нашла новую любовь.
В начале войны инфлюенсерка поделилась, что потеряла ребенка из-за стресса. Несмотря на это, она и ее новый муж, стоматолог Платон Тарнавский, не сдались, и уже 21 ноября 2023 года у них родилась дочь, по имени Вера.
Саша Бо с детьми и мужем (фото: instagram.com/sashaabo)
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