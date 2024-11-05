Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США

Сегодня в США пройдут выборы президента страны. О том, почему оба возможных исхода не сулят Украине много оптимизма – читайте в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.

"Трамп – это ужасный конец, а Камала – это ужас без конца. Сами решайте, что лучше", – так пару месяцев назад один из представителей украинской власти ответил РБК-Украина на фундаментальный вопрос украинского бытия последнего времени: кто лучше для нас, президент Харрис или президент Трамп.

За прошедшее время ясности стало не намного больше – хотя президент Владимир Зеленский успел съездить в США и лично пообщаться с двумя претендентами на высший государственный пост.

Хотя, очевидно, лагерь украинских трампистов по итогам визита все-таки потерял часть сторонников. Довольно сложно как-то двусмысленно трактовать месседжи Трампа о том, что все украинские города стерты с лица земли, в армии остались одни дети и старики, а сам Зеленский только и думает, как бы увезти из Штатов очередной мешок с деньгами. Тем более, Трамп в общих чертах обрисовал и свое видение выхода из ситуации – Украина должна отдать России то, что хочет агрессор, и тогда война закончится.

Хотя больше конкретики в отношении "плана Трампа по Украине" пока все равно не стало. Конечно, до сих пор остались те, кто верит, что непредсказуемость и взбалмошность Трампа в конечном счете сыграет Украине на пользу. Дескать, Трамп выкатит Путину какие-то условия, тот резко отреагирует, Трамп вспылит и заставит Конгресс немедленно выделить Украине невообразимых масштабов помощь. Но в этой формуле слишком много "если", чтобы строить на ней какой-то серьезный расчет.

Впрочем, и с Камалой Харрис все тоже не так и понятно. По общепринятому мнению, в случае победы она в целом будет продолжать политики Джо Байдена, в том числе, и в отношении Украины. Конечно, в сравнении со своим оппонентом она действительно выглядит куда более системной и предсказуемой, но это мало говорит о том, как она будет выстраивать свою внешнюю политику.

Во-первых, очень многое зависит от того, кто именно в ее администрации займется этим направлением – тем более, что сама Харрис за время своей политической карьеры особого интереса к внешней политике не проявляла. Нынешние топ-фигуры администрации Байдена, за точечными исключениями, в кабинет Харрис не войдут. Во-вторых, в принципе прогнозировать действия любого будущего президента на основе его активности до занятия высокого кресла – дело неблагодарное. Кому как не украинцам с их нынешним главой государства об этом знать.

Оценка собеседника РБК-Украина об "ужасном конце" или "ужасе без конца" основана на том, что США в любом случае будут "выходить" из Украины, независимо от того, кто победит на выборах.

Расхожий аргумент о том, что Америка уже слишком много вложилась в Украину, слишком глубоко тут увязла, следовательно, не бросит нас только из нежелания потерять "инвестиции", к сожалению, не выдерживает проверки практикой. Самый яркий пример – Афганистан, в который американцы и вложили куда больше, во всех смыслах слова, и увязли в нем гораздо глубже. И все равно, когда было принято решение, США оттуда ушли. Пусть и способ, в который это было сделано, считается одним из главных провалов Белого дома за время каденции Байдена.

Конечно, стилистически "выход" из Украины при Трампе и при Харрис будет существенно отличаться. Трамп может де-факто обрубить все в один момент, просто не поднимая вопрос о выделении нам нового пакета помощи – при условии, что его попытка организовать "мир за 24 часа" ожидаемо провалится.

Харрис, хоть и не является такой ярко выраженной изоляционисткой, также со всей очевидностью будет фокусироваться на внутриамериканских делах, уменьшая вовлечение США в войну и тоже перекладывая ответственность на плечи европейцев.

При это США все же постараются не довести дело до полного разгрома Украины и военной победы агрессоров. Согласно ряду исследований, такой формат окончания российско-украинской войны не устраивает большинство американских избирателей, в том числе республиканцев. Он точно будет выглядеть как очевидное унижение Америки на международной арене и усиление ее заклятых врагов.

Но при этом те же исследования показывают, что для американского обывателя совершенно все равно, где именно будет проходить восточная граница Украины и какой флаг будет реять над селами Донбасса – те вещи, которые (если верить социологии) до сих пор очень важны для уверенного большинства украинцев.

Потому давление на Киев с целью "принуждения к миру" после выборов наверняка усилится. Прекращение войны при условии сохранения Украины как независимого государства – такие условия можно будет легко "продать" и демократическому, и республиканскому избирателю.

Владимир Зеленский и Камала Харрис (фото: president.gov.ua)

Но не России. На фоне вала статей в западной прессе о различных форматах переговоров/мира/перемирия удивительным здравомыслием выделяется авторская колонка бывшего редактора-консультанта The Washington Post Роберта Кагана. "Как это часто бывает, внешняя политика США в отношении Украины обусловлена ​​тем, чего американцы не хотят. Они не хотят оказаться в состоянии войны с Россией; они не хотят тратить сотни миллиардов долларов каждый год на, казалось бы, проигрышную войну; но они также не хотят нести вину и стыд за то, что позволили Украине проиграть, со всеми гуманитарными ужасами и стратегическими проблемами, которые это влечет за собой", – пишет Каган.

И проблема в том, что все западные адепты мирного урегулирования предлагают такие его варианты, которые, собственно, устраивают Запад, но не устраивают Кремль. И кто бы не оказался скоро в Белом доме, ему в любом случае придется иметь дело с Путиным, который пока не желает отступать от своих безумных требований. "Нас не спасет мирное соглашение. Американцам необходимо как можно скорее решить, готовы ли они позволить Украине проиграть", – делает Каган печальный вывод.

Конечно, такой грустный вариант развития событий – далеко не единственный. Внешняя конъюнктура имеет свойство меняться. И примерно через год для Украины она может стать куда более приятной. Например, после смены власти в Германии на более решительную, по итогам очередных выборов. И в случае, если к следующей зиме в стране-агрессоре действительно начнут нарастать серьезные внутренние проблемы. В таком случае, осталось лишь продержаться, причем меньше, чем держались до сих пор.

Но это пока более отдаленная перспектива. Сейчас все внимание переключается на судьбоносные для всех выборы в США. В американских медиа ситуация, когда оба кандидата имеют равные шансы на победу в каком-то штате, описывается термином "toss-up" – от "to toss up" – подбросить монетку, подразумевая, что их шансы примерно 50/50. Сегодня монетка будет наконец-то подброшена.