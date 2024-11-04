Трамп против Харрис. Что нужно знать о выборах в США и когда будут результаты

Выборы президента США совсем близко. Голосование пройдет завтра, 5 ноября, и через несколько часов после закрытия избирательных участков скорее всего станет понятно, кто станет следующим президентом - демократ Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп.

РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о выборах и когда будут результаты.

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Когда выборы и каковы рейтинги

Выборы в США состоятся во вторник, 5 ноября 2024 года. Победитель проведет четыре года в Белом доме, начиная с инаугурации 20 января 2025 года.

Завтра американские граждане будут выбирать не только президента, но и следующий состав Палаты представителей и треть Сената Конгресса США. Подробнее об этом читайте в материале "Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США".

Время работы избирательных участков может отличаться в разных штатах. Однако в большинстве мест они будут открыты с 06:00 по местному времени (участки на восточном побережье откроются в 13:00 по Киеву). В день выборов большинство избирателей физически голосуют на участках. Часть американцев уже отдали голоса заранее с помощью системы досрочного или голосования по почте. По данным на 3 ноября, таким правом воспользовались более 75 млн человек - почти половина от общего количества избирателей в 2020 году.

Огромную роль в день выборов играют так называемые "колеблющиеся штаты". Как правило, они с небольшим перевесом поддерживают то демократов, то республиканцев.

На последних нескольких выборах критически важным штатом была Пенсильвания с 19 голосами коллегии выборщиков, и 2024 год не станет исключением. К таким штатам также относят Аризону, Джорджию, Висконсин, Неваду, Мичиган и Огайо. Подробнее об этом читайте в материале "Что такое "колеблющиеся" штаты и как они решат судьбу выборов в США".

Шансы Дональда Трампа и Камалы Харрис практически равны. Согласно данным опроса The Wall Street Journal, на прошлой неделе 47% избирателей были готовы поддержать Трампа против 45% - за Харрис. Однако разрыв находится в пределах статистической погрешности.

За десять дней до выборов кандидаты сравнялись в семи "колеблющихся штатах". Опрос BloombergNews/Morning Consult давал по 49% с погрешностью в один процент. Общенациональный опрос Reuters/Ipsos показал 44% для Харрис и 43% для Трампа.

Более свежее исследование Times/YouGov свидетельствует о небольшом преимуществе Харрис в четырех из семи ключевых штатов. Она лидирует в Висконсине (49% против 45%), Пенсильвании (49% против 46%), Мичигане (48% против 45%) и Неваде (48% против 47%). Трампа больше поддерживают в Северной Каролине (49% против 48%) и Джорджии (48% против 47%). В Аризоне у обоих по 48%.

За день до выборов опрос NBC показывает общенациональные рейтинги на уровне 49% на 49%. Усредненные рейтинги по ключевым штатам:

Аризона - 49,1% против 46,5% (в пользу Трампа)

Висконсин - 48,2% против 47,4% (в пользу Харрис)

Джорджия - 48,6% против 47,1% (в пользу Трампа)

Мичиган - 47,9% против 47,1% (в пользу Харрис)

Невада - 47,9%; против 47,3% (в пользу Трампа)

Пенсильвания - 47,9% против 47,7% (в пользу Трампа)

Северная Каролина - 48,4% против 47,2% (в пользу Трампа)

Независимо от того, кто победит, исход выборов будет иметь историческое значение.

Камала Харрис может стать первой женщиной-президентом в истории США. А также первой темнокожей женщиной с южноазиатскими корнями, которая займет этот пост.

Победа Трампа будет иметь иной вид исторического достижения. Он может стать первым президентом, осужденным за тяжкое преступление (осужден по 34 пунктам в деле о взятках). Ему также предъявлены обвинения по крайней мере в двух других уголовных делах.

Когда будут экзитполы и результаты выборов

Первые экзитполы появятся после 17:00 по североамериканскому восточному времени (после 00:00 вторника по Киеву). Однако их будут объявлять только в штатах, где преимущество того или иного кандидата очевидно. Экзитполы в ключевых колеблющихся "придержат" до конца голосования, чтобы не повлиять на результат.

С 1990 года большинство ведущих медиа объединились в Национальный избирательный пул (NAP), чтобы совместно заказывать единый экзитпол. С этим пулом, куда входят ABC, CBS, CNN, NBC и Reuters, традиционно работает исследовательская компания Edison Research.

В день выборов на участках по всей стране будут работать свыше 3 тысяч сотрудников Edison Research. С ними будут работать несколько сот телефонных операторов, чтобы оперативно собрать и обработать результаты опросов.

Отметим, на выборах в 2020 году были опрошены более 100 тысяч избирателей. На нынешних выборах речь идет о сопоставимом числе респондентов.

Как правило, подсчет голосов в каждом штате проводится после закрытия участков. Время закрытия может отличаться, но обычно это около 19:00 по местному времени. Из-за нескольких часовых поясов в США подсчет бюллетеней на восточном побережье проводится до того, как такие штаты, как Аляска и Гавайи, закончат голосовать.

Обычно сначала считают голоса, поданные в день выборов. Затем досрочные и почтовые, а также бюллетени, которые заполнили военные и американцы за рубежом. Проверка включает сравнение числа поданных голосов с числом активных избирателей. Подсчет - загрузку каждого бюллетеня в электронные сканеры. В некоторых случаях требуется ручной подсчет или двойная проверка.

Порядок обработки голосов открыт для общественности, контролировать процесс могут партийные наблюдатели.

Новостные агентства будут публиковать данные по каждому штату, но без официального объявления победителя, пока не будут подсчитаны все голоса в штатах. Если исход гонки ясен, то победителя могут объявить в ночь выборов или утром следующего дня. Однако в ситуациях, когда результат оспаривается, окончательное решение может занять несколько дней или недель, в зависимости от скорости подсчета голосов или наличия юридических проблем.

Например, в 2020 году Джо Байден был объявлен победителем через четыре дня после выборов, как только подвели итоги в Пенсильвании. А в 2016 году Дональда Трампа объявили победителем уже на следующий день.

Другие сценарии, которые могут вызвать задержку, включают возможные беспорядки на избирательных участках и препятствия для подсчета голосов. Например, как было с прорывом водопроводной трубы на участке в Джорджии в 2020 году.

Что обещает Дональд Трамп

Трамп дал ряд обещаний об оживлении экономики. Его планы включают введение пошлин от 10% до 20% на весь импорт и до 60% на товары из Китая. По его словам, такие тарифы защитят рабочие места американцев, простимулируют внутреннее производство и снизят зависимость от зарубежных товаров.

Трамп обещает вернуть все налоговые льготы, которые ввел в 2017 году, а также снизить ставки для физических и юридических лиц. Его предложения включают отмену налогов на чаевые и пособия по социальному обеспечению. Также предусматривается снижение ставки корпоративного налога что, по его словам, будет стимулировать экономический рост и создание рабочих мест. По оценкам аналитиков, налоговые льготы могут прибавить 5,8 трлн долларов к госдолгу США за 10 лет.

"Я снизил корпоративный налог до 21%. Я бы с удовольствием снизил его до 15%. Это очень хорошо для рабочих мест. Все бы устремились в Соединенные Штаты, потому что наша налоговая ставка была бы весьма конкурентоспособной", - отметил он.

Трамп обещает сократить расходы американцев на энергоносители вдвое в течение года. По его словам, он сможет опустить цены на бензин ниже 2 долларов за галлон (около 3,8 литра).

Трамп критикует НАТО. Ему не нравится, что некоторые члены не выполняют обязательство по военным расходам в размере не менее 2% ВВП. И угрожает им тем, что они не смогут в полной мере рассчитывать на коллективную оборону.

Администрация Байдена возглавила НАТО в оказании военной и финансовой помощи Украине. Трамп, напротив, дает понять, что может прекратить поддержку и давить на Киев. По крайней мере, аналитики полагают, что его намерение "положить конец российско-украинскую войне еще до инаугурации" может означать мир на условиях Москвы с территориальными уступками Украины.

В отношении мигрантов Трамп и его кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс обещают провести "самую масштабную депортацию в истории Америки". Трамп планирует пересмотреть программы для беженцев и отменить гражданство по праву рождения для детей нелегальных мигрантов.

Что обещает Камала Харрис

Камала Харрис выступает против планов Трампа повысить пошлины на импорт. Она называет это "национальным налогом с продаж" на товары первой необходимости, который обойдется средней американский семье в 4000 долларов в год.

Налоговый план тоже отличается. Харрис обещает большие льготы семьям с низким и средним доходом, которые зарабатывают от 32 800 до 63 000 долларов в год. Одновременно с повышением налогов для тех, кто зарабатывает миллионы.

По ее словам, налоговая льгота в размере 6000 долларов родителям новорожденных "поможет купить детскую кроватку, автокресло или детскую одежду". А налоговая льгота в размере 50 000 долларов для малого бизнеса поможет создать новые рабочие места.

В отношении мигрантов Харрис, похоже, продолжит политику Байдена. "Мы сократили поток мигрантов вдвое", - заявила она, имея в виду недавно принятые меры на границе с Мексикой.

Она также хочет восстановить репродуктивные права женщин по всей Америке. Харрис обещает наложить вето на любую попытку Конгресса ввести запрет на аборты на национальном уровне.

Кандидат от демократов является ярым сторонником Израиля. "Я повторю свое обещание всегда обеспечивать Израиль всем необходимым для самообороны", - заявила она.

Харрис осуждает войну в Секторе Газа, но в отличие от Байдена не высказывается о создании двух государств. В этом плане она делала лишь расплывчатые заявления о том, что необходимо решение, которое позволит палестинцам "реализовать право на достоинство, свободу и самоопределение".

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре она заявила, что "обеспечит победу Украины в этой войне". И отметила, что, если в Белый дом вернется Трамп, "в Киеве будет сидеть Владимир Путин".

При подготовке текста использовались: публикации The Washington Post, NBC, Bloomberg, BBC, а также заявления Дональда Трампа и Камалы Харрис.