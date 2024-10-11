Трамп против Харрис. Кто лидирует в рейтингах кандидатов в президенты США

Выборы в США состоятся уже менее чем через месяц. Главными кандидатами на пост президента с минимальными разрывами в рейтингах являются Камала Харрис и Дональд Трамп.

Кто лидирует согласно топовым опросам и чей рейтинг выше – читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Последние рейтинги по состоянию на 10 октября

Рейтинги в целом по США (опрос YouGov/The Economist, 6-7 октября):

Харрис – 49%; Трамп – 45%.

Усредненные рейтинги по ключевым штатам (по данным FiveThirtyEight):

Аризона:

Трамп – 48,1%; Харрис – 46,8%

Висконсин

Харрис – 48%; Трамп – 47,2%

Джорджия

Трамп – 48,2%; Харрис – 47,2%

Мичиган

Харрис – 47,8%; Трамп – 46,8%

Невада

Харрис – 47,8%; Трамп – 47%

Пенсильвания

Харрис – 48,1%; Трамп – 47,3%

Северная Каролина

Трамп – 48,2%; Харрис – 47,2%

Как изменялись рейтинги Харрис и Трампа

Ключевым событием, повлиявшим на ход президентской гонки в США, стала замена кандидата от демократов в июле. Вместо действующего президента Джо Байдена, существенно отставшего от конкурента Дональда Трампа, демократы выдвинули на выборах вице-президента Камалу Харрис.

С первых дней в гонке Харрис начала наращивать популярность и считанные недели обогнала Трампа по уровню общенациональной популярности, хоть и без большого отрыва. Впрочем, с сентября, когда эффект новизны стал спадать, а Трамп адаптировался к новой конкурентке, республиканец сумел минимально сократить отставание.

Впрочем, в США, в отличие от подавляющего большинства стран, рейтинг кандидатов в пределах всей страны не является определяющим фактором. Президентом США становится не тот, за кого проголосовало абсолютное большинство американцев, а тот, кто сумел одержать победу, пусть и минимальную, в отдельных, так называемых "шатких" штатах. Уже неоднократно кандидат, набравший меньше голосов в целом по стране, в конце концов становился президентом США.

В этом году "шатких" штатов семь: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. И в каждом из них разрыв между Трампом и Харрис минимальный и как правило не выходит за пределы статистической погрешности в абсолютном большинстве опросов. Кроме того, практика последних американских выборов показала, что американские социологи нередко не могут точно измерить настроения избирателей и опросы дают ошибочные результаты.

Учитывая это, а также минимальный разрыв в рейтингах, который, очевидно, сохранится до самого дня голосования, победитель выборов будет оставаться неизвестным до последнего момента. И вполне вероятно, что судьбу нынешних выборов в США решит преимущество одного из кандидатов в несколько тысяч голосов в одном-единственном штате.

Выборы в США: ключевые даты

Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Впрочем, очень большой процент американцев голосует заранее или посылает бюллетени по почте, и этот процесс уже длится несколько недель.

Как правило, победитель президентских выборов в США неофициально определяется уже в ночь после выборов задолго до официального подсчета всех голосов. По украинскому времени это должно произойти утром 6 ноября.

Впрочем, учитывая минимальный разрыв между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, по всей вероятности, определение победителя будет длиться значительно дольше – несколько дней или даже недель. Особенно учитывая, что кандидаты и избиратели имеют право обжаловать результаты голосования в отдельных штатах или их частях и требовать пересчета голосов, что является привычной для США процедурой.

Окончательно результаты выборов должны быть установлены до 17 декабря, когда в каждом из штатов состоится собрание так называемых "выборщиков". Но всевозможные судебные процессы и обжалования могут затянуть этот процесс.

6 января 2025 г. члены Конгресса США соберутся для подсчета голосов выборщиков – это и будет окончательным формальным шагом по утверждению победителя выборов.

20 января 2025 г. новоизбранные президент и вице-президент США примут присягу и вступят в свои полномочия.

При написании материала использовались данные агрегатора социологических опросов FiveThirtyEight