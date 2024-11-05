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Выборы в США. Как звезды призывают голосовать за Харрис и Трампа

Вторник 05 ноября 2024 14:59
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Выборы в США. Как звезды призывают голосовать за Харрис и Трампа Дональд Трамп и Камала Харрис (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Уже сегодня, 5 ноября, пройдут президентские выборы в США. Звезды, которые имеют огромное влияние на общественное мнение, выступают в поддержку кандидатов, таких как Камала Харрис и Дональд Трамп. В этом контексте актеры, музыканты и другие знаменитости используют свои платформы, чтобы донести до избирателей важность участия в голосовании и выразить свои взгляды на будущее страны.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает рассмотреть, как американские селебрити формируют политические дискуссии и какие месседжи они передают своим фанатам в это важное время.

Какие звезды призывают голосовать з Харрис

Леди Гага

Певица Леди Гага посетила митинг Камалы Харрис в Пенсильвании, где исполнила песню "God Bless America", прежде чем представить мужа Харрис, Дуга Эмгофа.

Рианна

Исполнительница Рианна поддержала Харрис в своем посте в понедельник, в котором отметила, что "защита щенков и их освобождение можно осуществить за одно голосование". Она также пошутила о "попытке попасть на избирательные участки с (ею)" паспортом своего сына, используя хэштеги #votecauseicant и #TanSuitSeason.

Дженнифер Лопес

Певица и актриса Дженнифер Лопес выразила свою поддержку Харрис во время кампании в Неваде, заявив, что Трамп "унизил каждого латиноамериканца в этой стране". Это произошло после того, как комик охарактеризовал Пуэрто-Рико, где родились родители Лопес, как "плавающий остров мусора" на митинге в поддержку Трампа.

Актеры "Мстителей"

Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Дон Чидл, Данай Гурира и Пол Беттани объединились, чтобы поддержать видео Гаррис, а Руффало в другом твите призвал избирателей "не оставаться в стороне" в этой ситуации.

Мадонна

Певица Мадонна поделилась в Instagram, что вернулась домой из поездки в Париж, чтобы проголосовать за Харрис.

Выборы в США. Как звезды призывают голосовать за Харрис и Трампа

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Карди Б

Рэперша Карди Би, которая в июне отметила, что "никогда не станет республиканцем", несмотря на критику Джо Байдена, планирует выступить с речью на предвыборном митинге Харрис в Милуоки, штат Висконсин, в пятницу. В мероприятии также примут участие GloRilla, The Isley Brothers, Flo Milli, MC Lyte и DJ Gemini Gilly.

Выборы в США. Как звезды призывают голосовать за Харрис и Трампа

Карди Б (фото: instagram.com/iamcardib)

Арнольд Шварценеггер

Культурист, актер, миллиардер и бывший республиканский губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выразил свою поддержку Харрис в публикации в соцсетях, где он с иронией отметил обе политические партии и отметил: "Я ненавижу политику больше, чем когда-либо".

Выборы в США. Как звезды призывают голосовать за Харрис и Трампа

Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger​​)

Дон Омар

Музыкант Дон Омар, известный как "Король реггетона", объявил о своей поддержке Харрис, отметив, что считает, что ее администрация будет "повышающей статус, расширяющей возможности и ставящей на первое место достоинство каждого".

Выборы в США. Как звезды призывают голосовать за Харрис и Трампа

Дон Омар (фото: instagram.com/donomar)

Тейлор Свифт

Поп-звезда Тейлор Свифт выразила поддержку Камале в публикации в Instagram всего несколько минут после завершения дебатов между Харрис и Трампом.

Выборы в США. Как звезды призывают голосовать за Харрис и Трампа

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Среди других присоединившихся были музыканты Gracie Abrams, Mumford & Sons, Bad Bunny, Рики Мартин, Эминем, Джеймс Тейлор, Стиви Никс, Вилли Нельсон, Британи Спенсер, Марго Прайс, Шер, хип-хоп дуэт Insane Clown Posse, Марк Энтони, Лиззо, Юшер, Оливия Родриго, Джон Ледженд, Карди Би, Кеша, Билли Айлиш вместе со своим братом Финнеасом, Чаппел Роан, Брюс Спрингстин и Нил Янг, а также мать Бейонсе, Тина Ноулз.

Бейонсе, чья песня "Freedom" использовалась в кампании Харрис на выборах, присоединилась к кандидату от Демократической партии на митинге в Хьюстоне 25 октября вместе с бывшей коллегой по группе Келли Роуленд и актрисой Джессикой Альбой.

Выборы в США. Как звезды призывают голосовать за Харрис и Трампа

Выборы в США. Как звезды призывают голосовать за Харрис и ТрампаВыборы в США. Как звезды призывают голосовать за Харрис и Трампа

Бейонсе и Камала Гаррис (фото: instagram.com/beyonce)

Многие актеры также выразили свою поддержку, среди которых Уилл Феррелл, Билли Айхнер, Октавия Спенсер, Джулия Робертс, Леонардо Ди Каприо, Сара Джессика Паркер, Вупи Голдберг, Джордж Клуни, Барбра Стрейзанд, Рози О'Доннелл, Джейми Ли Керти Минди Калинг, Тони Голдвин, Кэрри Вашингтон, Ник Офферман, Джейн Фонда, Бен Стиллер, Кэти Гриффин, Джон Стамос, Эд Хелмс, Тиффани Хеддиш, Айк Барингольц, Мэтт Дэймон, Лин-Мануэль Миранда, Обри Плаза, Дженнифер Энистон, Мэл Брукс, Линда Энтони Рэпп, Миша Коллинз, Марк Хэмилл, Роберт Де Ниро, Дженнифер Лоуренс, Фрэн Дрешер, Брайан Кренстон и Энн Хэтэуэй.

Какие знаменитости поддержали Трампа

Илон Маск

Генеральный директор SpaceX и Tesla стал одним из самых влиятельных и известных поклонников бывшего президента США. Недавно он присоединился к нему на ряде митингов, в том числе на событиях в Пенсильвании, где его заметили, как он с восторгом прыгал в специальной черной кепке "MAGA".

В соцсетях он регулярно публикует одобрительные мемы о Трампе и теории заговора, включая искусственно созданные изображения атак на Камалу Гаррис. По информации Федеральной избирательной комиссии США, он также пожертвовал более 119 миллионов долларов в поддержку кампании Трампа.

Кид Рок

Музыкант Кид Рок является активным поклонником Трампа и часто участвует в его митингах. Они даже играют в гольф вместе. В июле Рок выступил на национальном съезде Республиканской партии, исполнив одну из своих песен, и призвал толпу к "борьбе", намекая на попытку убийства Трампа, произошедшую 13 июля.

После этого события Рок опубликовал короткое видео продолжительностью восемь секунд в соцсети X, где сказал: "Если вы ругаетесь с Трампом, то вы ругаетесь и со мной".

Выборы в США. Как звезды призывают голосовать за Харрис и Трампа

Кид Рок (фото: Википедия)

Халк Хоган

На съезде Республиканской партии также выступил бывший реслер и звезда реалити-шоу Хоган, который, как и во время своей спортивной карьеры, эффектно разорвал рубашку во время речи.

Он упомянул о покушении на Трампа, заявив: "Они пытались убить следующего президента Соединенных Штатов".

После этого Хоган сорвал с себя рубашку и воскликнул: "Довольно, брат, пусть опять властвует мания Трампа!". Он добавил, что раньше избегал политики, но события последних лет и недавние события заставили его высказаться.

Выборы в США. Как звезды призывают голосовать за Харрис и Трампа

Халк Хоган с Трампом (фото: instagram.com/hulkhogan)

Ранее мы рассказывали, ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США.

Также узнайте, сколько будет продолжаться голосование на участках.

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Выборы президента США стартовали на участках. Сколько продлится голосование
Выборы президента США стартовали на участках. Сколько продлится голосование