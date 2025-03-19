Вы будете в восторге! Нежный яичный сыр на Пасху из четырех ингредиентов

Этот сыр называют "словацким", но он присутствует на столе в Пасху не только в этой стране. Такой сыр любят в Финляндии, в Латвии и Эстонии, а еще - в Германии. В разных странах в рецептуре есть отличия, а в Финляндии часто добавляют не куриные яйца, а морских перелетных и водоплавающих птиц.

Как приготовить нежный пасхальный сыр по самому простому рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba .

Что вам понадобится:

Яйца куриные - 12 шт.

Молоко 2,5% - 1 л

Соль - 1 ч. ложка

Перец черный горошком - 6 шт.

По желанию в творог можно добавить любимые травы, красный перец или сахар - для более пикантного вкуса.

Как готовить нежный сыр на Пасху

Сделайте водяную баню - поставьте миску над кастрюлей с кипящей водой. В миску взбейте яйца. Добавьте молоко, соль, перец и тщательно перемешайте.

Держите миску на водяной бане и часто помешивайте деревянной ложкой или лопаткой, пока смесь не свернется - примерно 20-30 минут. Или пока не перестанет выделяться сыворотка (жидкость).

Застелите дуршлаг влажной марлей или двумя слоями марли. Поместите дуршлаг над миской, чтобы собрать сыворотку. Затем шумовкой переложите сыр в марлю. Оставьте на 10-15 минут, чтобы из сыра стекла лишняя жидкость.

Соберите края марли в жгут, чтобы слить как можно больше сыворотки из сыра. Свяжите марлю с сыром в аккуратный пучок, и слегка надавливайте на марлю, чтобы помочь стечь сыворотке.

Привяжите веревку к деревянной ложке и подвесьте сыр над кастрюлей еще на 30 минут - чтобы собрать сыворотку.

Когда ваш яично-сырный шарик остынет и сыворотка капать больше не будет - поместите сыр в холодильник, но в подвешенном состоянии над кастрюлей, чтобы он сохранил свою круглую форму. Выдержите сыр в холодильнике не менее 12 часов.

Все, ваш пасхальный сыр готов. Его можно подавать на праздничный стол, резать на бутерброды или даже положить в корзину, чтобы освятить в церкви.

Вас может заинтересовать: