Сочные и ароматные: готовим запеченные котлеты с секретным ингредиентом
Часто от любимых котлет отказываются, потому что жареное и жирное. Но котлеты приготовить можно и без сковородки и жарки на масле. И нет, они не будут сухими, потому что есть секретный ингредиент, который сделает котлеты сочными, нежными и вкусными.
Как приготовить сочные запеченные котлеты с секретным ингредиентом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт в канале "Блюда, которые вы полюбите" в YouTube.
Что вам понадобится:
- Фарш по вашему вкусу - 1 кг
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Яйцо - 1 шт.
- Вода - 2 ст. ложки
- Картофель - 300 г
- Манная крупа - 2 ст. ложки
- Молоко - 2 ст. ложки
- Соль, специи - по своему вкусу
- Масло для смазывания
Как готовить сочные запеченные котлеты
Чеснок и лук нужно почистить и сложить в чашу блендера. Добавьте 2 столовых ложки воды и измельчите до однородной массы.
Очищенный картофель натрите на мелкую терку и отожмите сок. В фарш добавьте яйцо, измельченные лук и чеснок, и картофель. Все хорошо перемешайте.
В готовый фарш добавьте соль, перец, любимые специи по вашему вкусу, можно мелко нарезанную зелень и манную крупу - 2 столовых ложки. Тщательно вымешайте фарш и дайте ему постоять 10-15 минут, чтобы манка набухла.
Возьмите форму для запекания, смажьте маслом или растительным. Влажными руками начинайте формировать котлеты и выкладывайте их в форму.
Духовку разогрейте до 190-200 градусов. Запекайте котлеты 30-35 минут. При подаче на стол можно добавить любимый соус.
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