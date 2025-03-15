Минимум калорий и максимум наслаждения! Готовим постное медовое печенье: быстрый рецепт
Во время поста или когда вы на диете - ограничивать себя в сладостях не стоит. Но нужно подобрать такие рецепты, где минимум ингредиентов, которые влияют на ваш вес или которые разрешены в пост. Поэтому предлагаем вам рецепт постного медового печенья.
Как приготовить постное и ароматное медовое печенье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на канале кулинара Дарьи Дарико в YouTube.
Что вам понадобится:
- Мед - 40 г
- Сахар - 80 г
- Вода - 80 мл
- Масло - 40 г
- Мука - 220 г муки
- Сода - ½ ч. ложки
- Соль - щепотка
- Корица - ½ ч. ложки
- Кардамон молотый - ¼ ч. ложки
- Гвоздика молотая - ¼ ч. ложки
Как готовить постное медовое печенье
В небольшую кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и мед. Поставьте на медленный огонь и доведите смесь до кипения, постоянно ее помешивая. Снимите с огня и дайте немного остыть. Добавьте соль, соду и масло, тщательно размешайте, чтобы все растворилось.
В большой миске смешайте просеянную муку и специи. Медленно, перемешивая, смешивайте сухие и жидкие ингредиенты. Сначала тесто вымешивайте лопаткой, затем руками. Раскатайте его в пласт толщиной 5 мм.
С помощью формочек или стакана сделайте печенье. Возьмите противень, застелите его пергаментом и выложите печенье.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте печенье 5-7 минут.
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