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Весна продовжить дивувати: синоптики попередили про нюанси погоди в четвер

STYLERЖиття    05.03.2020 - 20:31
Весна продовжить дивувати: синоптики попередили про нюанси погоди в четвер
Погода в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Синоптики попередили про туман і аномальний рівень тепла

Погода в Україні 6 березня, в четвер, обіцяє бути теплою і сонячною у всіх областях нашої країни. Але в нічний час у Київській області очікується туман. Так, показники тепла в Україні досягнуть максимальних позначок +16 градусів. При цьому сильного вітру й опадів не очікується.

Як повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру, в Україні 6 березня очікується по-квітневому тепла погода. Синоптики повідомляють, що найтепліше погода в південних, центральних і східних областях. Там термометри покажуть +12... +16 градусів. Суттєво прохолодніше погода буде на заході країни, де рівень тепла буде утримуватися біля відміток +7... +10 градусів.

У нічний час в Україні потеплішає. У більшості регіонів вночі температура опуститься до +4... +8 градусів. При цьому в західних регіонах очікуються заморозки до -2 градусів.

Весна продовжить дивувати: синоптики попередили про нюанси погоди в четвер

Погода в Україні 6 березня (скріншот: meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що погода в Україні 6 березня порадує українців помірним вітром швидкістю до 5-10 м/с, а також сонячною погодою з мінливою хмарністю. При цьому, у Київській області й Києві в четвер очікується туман. Синоптики опублікували метеорологічне попередження.

"6 березня вночі у Київській області та місті Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в заяві Укргідрометцентру.

До речі, народні синоптики кажуть, що перші два місяці весни в цілому будуть холодними, а тепло прийде лише в травні. При цьому синоптик Володимир Деркач прогнозує навіть денний "мінус" на початку березня, а Леонід Деркач і зовсім - люті морози в перший весняний місяць, холодний квітень, а в травні - засуху.

Нагадаємо, що синоптики розповіли про погоду на травневі свята.

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