Засуха і тропічні ночі: кліматолог ошелешив українців прогнозом

Кліматолог ошелешив прогнозом по Україні (Колаж РБК-Україна)

Кліматолог розповіла про наслідки теплої зими в Україні

Погода в Україні влітку може бути аномально-спекотна через теплу зиму. Безсніжна зима з плюсовими температурами вдень нічого хорошого нашого клімату не несе.Через такоий сезон влітку в нашій країні буде температура вище 30 градусів, а врожаю може і зовсім не бути.

"Багато негативів може бути в сільському господарстві. Снігу немає – а ніхто не гарантує, що не буде морозів. Відповідно, озимі можуть вимерзнути. У нас вже 8 місяців, з червня-липня опадів випадає менше норми. По суті, це посуха. Люди мені розповідають, що копали землю – і якщо у верхніх 10 сантиметрах якась волога ще є, то далі просто порох", - розповіла виданню "Букви" керівник Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

За словами Краковської, кожна друга зима в Україні буде аномально-теплою, але влітку ми відчуємо на собі спеку.

"Ну і не варто забувати, що потепління стосується всього року. Влітку в Україні буде більше днів з температурою вище 30 градусів, більше ночей з температурою вище 20 – так званих тропічних ночей. Довший стануть періоди, коли температура не буде падати нижче цих 20 градусів – і тоді буде діяти накопичувальний ефект цієї спеки на здоров'я і самопочуття людини", - розповіла Краковська.