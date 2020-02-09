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Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весна

STYLERЖиття    09.02.2020 - 19:32
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весна
Погода в Україні навесні 2020 (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні навесні - синоптики дали суперечливий прогноз

Погода в Україні навесні 2020 здивує українців теплом і сонцем з перших днів березня. Такий прогноз з'явився на сайті Gismeteo, але народні синоптики з ним не згодні. Коли в Україну прийде справжня весна - в матеріалі Styler.

Так, згідно з синоптиками Gismeteo, в перших числах березня в Україні встановиться сонячна малохмарна погода з показниками +11... +15 градусів. Вночі температура буде плюсовою.

Причому, судячи з таблиці на місяць, двозначні "мінуси" які увірвалися в країну 8-9 лютого, будуть останніми сильними морозами цієї зими.

Але в кінці лютого можливо зниження температури й невеликі морози. Крім того, залишок місяця буде багатий опадами.

Нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Одеси і Харкова на найближчий місяць.

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде веснаСиноптики розповіли, коли в Україну прийде веснаСиноптики розповіли, коли в Україну прийде веснаСиноптики розповіли, коли в Україну прийде весна

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Однак народні синоптики з таким прогнозом не згодні. Так, Володимир Деркач вважає, що перші два місяці весни будуть холодними, а в першій половині березня ймовірні навіть денні морози. Квітень буде прохолодним, справжнє тепло прийде лише в травні.

А Леонід Горбань дав ще більш страхітливий прогноз на весну 2020. Синоптик стверджує, що сильні морози триматимуться в Україні, як мінімум, до середини березня. Квітень здивує холодом, ну а в травні прийде спека і посуха - а середині місяця буде двотижневий період без опадів.

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