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Синоптики розповіли про погоду на травневі свята: гряде аномалія

STYLERЖиття    05.03.2020 - 18:49
Синоптики розповіли про погоду на травневі свята: гряде аномалія
Синоптик розповів про погоду на травневі (фото: pixabay.com)

Синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на травневі свята

Погода в Україні на травневі свята піднесе жителям нашої країни неприємний сюрприз. За прогнозами синоптика Леоніда Горбаня, нам варто приготуватися до аномальної спеки і посухи. Він розповів, що з 2 травня по всій Україні не передвіщається опадів. Температура повітря в третьому весняному місяці складе від 28 до 32 градусів.

"Травень буде жаркий і посушливий, в середині місяця більше двох тижнів без опадів. Після двох місяців відносного тепла в травні одразу розпочнеться спека. З 2 по 27 травня майже по всіх областях, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, жарко, температура 28-32 градуси. На ярі культури дуже поганий прогноз по урожаю", - шокував прогнозом Горбань.

Також Горбань зазначив, що червень в Україні почнеться з сильних дощів, вони будуть дуже схожі з тропічними зливами.

Як ми раніше повідомляли, синоптик Наталка Діденко надала невтішний прогноз українцям на 8 березня 2020 року. За словами експерта, в Києві 7 березня почнуть збиратися вологі хмари, але ще буде тепло, а 8 березня в столиці погода очікується на любителя - підуть дощі і відчутно похолоднішає.

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