Весна продолжит удивлять: синоптики предупредили о нюансах погоды в четверг

Погода в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Синоптики предупредили о тумане и аномальном уровне тепла

Погода в Украине 6 марта, в четверг, обещает быть теплой и солнечной во всех областях нашей страны. Но в ночное время в Киевской области ожидается туман. Так, показатели тепла в Украине достигнут максимальных отметок в +16 градусов. При этом сильного ветра и осадков не ожидается.

Как сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра, в Украине 6 марта ожидается по-апрельски теплая погода. Синоптики сообщают, что теплее всего погода будет в южных, центральных и восточных областях. Там термометры покажут +12… +16 градусов. Существенно прохладнее погода будет на западе страны, где уровень тепла будет удерживаться возле отметок +7… +10 градусов.

В ночное время в Украине также потеплеет. В большинстве регионов ночью температура опустится до +4… +8 градусов. При этом в западных регионах ожидаются заморозки до -2 градусов.

Погода в Украине 6 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что погода в Украине 6 марта порадует украинцев умеренным ветром скоростью до 5-10 м/с, а также солнечной погодой с переменной облачностью. При этом, в Киевской области и в Киеве в четверг ожидается туман. Синоптики опубликовали метеорологическое предупреждение.

"6 марта ночью в Киевской области и городе Киеве туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый)", - говорится в заявлении Укргидрометцентра.

К слову, народные синоптики говорят, что первые два месяца весны в целом будут холодными, а тепло придет лишь в мае. При этом синоптик Владимир Деркач прогнозирует даже дневной "минус" в начале марта, а Леонид Деркач и вовсе - лютые морозы в первый весенний месяц, холодный апрель, а в мае - засуху.

Напомним, что синоптики рассказали о погоде на майские праздники.