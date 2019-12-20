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Весна у грудні: по всій Україні зацвіли дерева (відео)

STYLERЖиття    20.12.2019 - 19:27
Весна у грудні: по всій Україні зацвіли дерева (відео)
В Україні через теплу погоду в грудні зацвіли дерева (фото: pixabay.com)

Аномально тепла погода в грудні 2019 запустила в природі весняні процеси

Погода в Україні в грудні привела до природних аномалій - в різних куточках країни почали цвісти дерева. Зима в цьому році продовжила марафон рекордно теплої осені. На носі Новий рік, а грудень радує температурою до +16 градусів у західних і південних областях.

Така зима, як правило буває в Середземномор'ї і не характерна для помірного клімату України.

Біологічний годинник рослин залежать від температур, а не від календаря, тому в різних куточках країни почали цвісти дерева. Так, у Мукачеві прямо в центрі міста почала другий раз за рік цвісти сакура.

Японські вишні почали покриватися рожевими квітами у Вінниці, а у Львові, де в середині грудня температура була найвищою в Україні, почали цвісти магнолії.

Крім магнолій у Львові зацвіла традиційна українська калина, на яблунях з'явилися бруньки, а ліщина розпустила сережки.

Синоптики кажуть, що такі температурні аномалії запустили весняні процеси в країні.

В Україні через теплу погоду в грудні зацвіли дерева (відео: УНІАН)

Варто відзначити, що деякі народні синоптики прогнозують морози вже з початку січня 2020 року, які до середини місяця можуть досягти -20 градусів. Але судячи з усього, Новий рік українці зустрінуть з плюсовою температурою і без снігу.

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