У Києві сьогодні буде сніг: відео та подробиці

У Києві буде сніг (колаж: РБК-Україна)

У Києві на вихідних буде сніг

У Києві сьогодні буде сніг, його в п'ятницю 20 грудня, привезуть з Карпат, щоб створити жителям і гостям столиці новорічні розваги. Сніг вже відправили в столицю на п'яти камазах, повідомляється в сюжеті ТСН.

Карпатський сніг з'явиться в центрі Києва під Аркою дружби народів. Сніг везуть під спеціальним тентом, і зайвий раз заглядати туди не можна, оскільки в столиці плюсова температура, і він може швидко розтанути.

Всього в столицю вирушило 30 тонн снігу з Буковелі. Снігове покриття зчищали з доріг і завантажували в камази протягом трьох годин. Під Аркою дружби народів вже споруджені конструкції для майбутніх трамплінів, деякі будуть заввишки з п'ятиповерховий будинок.

Тепер у Києві будуть снігові розваги на новорічні свята, навіть якщо сніг у столиці не випаде.

В Києві буде сніг (відео: YouTube/ТСН)

Варто зазначити, що більшість гірськолижних курортів Карпат через аномально теплий грудень залишилися без снігу. Єдине місце, де є сніг - це Буковель, але і звідти його вивозять у великі міста.