ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві сьогодні буде сніг: відео та подробиці

STYLERЖиття    20.12.2019 - 14:56
У Києві сьогодні буде сніг: відео та подробиці
У Києві буде сніг (колаж: РБК-Україна)

У Києві на вихідних буде сніг

У Києві сьогодні буде сніг, його в п'ятницю 20 грудня, привезуть з Карпат, щоб створити жителям і гостям столиці новорічні розваги. Сніг вже відправили в столицю на п'яти камазах, повідомляється в сюжеті ТСН.

Карпатський сніг з'явиться в центрі Києва під Аркою дружби народів. Сніг везуть під спеціальним тентом, і зайвий раз заглядати туди не можна, оскільки в столиці плюсова температура, і він може швидко розтанути.

Всього в столицю вирушило 30 тонн снігу з Буковелі. Снігове покриття зчищали з доріг і завантажували в камази протягом трьох годин. Під Аркою дружби народів вже споруджені конструкції для майбутніх трамплінів, деякі будуть заввишки з п'ятиповерховий будинок.

Тепер у Києві будуть снігові розваги на новорічні свята, навіть якщо сніг у столиці не випаде.

В Києві буде сніг (відео: YouTube/ТСН)

Варто зазначити, що більшість гірськолижних курортів Карпат через аномально теплий грудень залишилися без снігу. Єдине місце, де є сніг - це Буковель, але і звідти його вивозять у великі міста.

Погода на Новий рік: синоптики зробили важливе попередження Україну заллє дощами: синоптики зробили несподіване попередження
Новини України КиївснегПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся