Весняна негода лютує: які області під загрозою

Погода в Україні в суботу, 13 квітня, все ще буде прохолодною. Небо буде похмурим, а на значній частині країни очікуються дощі і навіть грози, повідомляє Український гідрометцентр.

Радує лише те, що вітер сьогодні буде спокійним - від 5 до 10 метрів за секунду.

На Заході і Півночі буде хмарно, денна температура від +9 до +13 за винятком Закарпаття. Тут очікується від +14 до +16 тепла. Опади не передбачаються.

В центральних областях в суботу вдень очікується від +10 до +16 вище нуля. При чому, чим східніше, тим тепліше. Дощ очікується в Кіровоградській області, а на Дніпропетровщині і Полтавщині - дощ з грозою.

На Сході і Півдні також очікуються грози. Винятком стане Запоріжжя, Херсонщина та Крим. Температура доволі комфортна - від +13 до +17 градусів.

У Києві знову буде прохолодно і похмуро, проте без опадів. Температура вдень +9... +11 - не ховайте теплі пальто.

Погода в Україні 13 квітня принесе дощі і грози (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики попереджають, що погода всі вихідні буде холодною і дощовою. Прохолодно і мокро буде й на початку наступного тижня. Лише в середу на територію країни може завітати антициклон, який принесе бажане потепління і покінчить з дощами.

Погода в Україні 17 квітня принесе потепління (фото: meteo.gov.ua)

В народі 13 квітня святкували "вогнище". За традицією, жінка, яка народилася в цей день, розводила в полі вогонь, через який селяни проносили сохи і борони. За переказами цей ритуал сприяв гарному урожаю зернових, а власників захищав від темних сил.

В цей день уважно стежили за погодою, що могла передбачити, яким буде найближче літо. Так, сонячний день 13 квітня віщував тепле літо, а вранішній дощ означав дощове.

Раніше ми повідомляли, що синоптик дала обнадійливий прогноз погоди на наступний тиждень, проте попередила про заморозки.

До слова, погода в Україні цієї весни буде продовжувати лякати українців своїми перепадами. Квітень очікується холодним, а ось у травні різко настане потепління.