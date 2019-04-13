Весенняя стихия негодует: какие области под угрозой

Погода в Украине в субботу, 13 апреля, все еще будет прохладной. Небо будет пасмурным, а на значительной части страны ожидаются дожди и даже грозы, сообщает Украинский гидрометцентр.

Радует лишь то, что ветер сегодня будет спокойным - от 5 до 10 метров в секунду.

На Западе и Севере будет облачно, дневная температура от +9 до +13 за исключением Закарпатья. Здесь ожидается от +14 до +16 тепла. Осадки не предвидятся.

В центральных областях в субботу днем ожидается от +10 до +16 выше нуля. При чем, чем восточнее, тем теплее. Дождь ожидается в Кировоградской области, а на Днепропетровщине и Полтавщине - дождь с грозой.

На Востоке и Юге ожидаются грозы. Исключением станет Запорожье, Херсонщина и Крым. Температура довольно комфортная - от +13 до +17 градусов.

В Киеве снова будет прохладно и пасмурно, однако без осадков. Температура днем +9... +11 - не прячьте теплые пальто.

Погода в Украине 13 апреля принесет дожди и грозы (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики предупреждают, что погода все выходные будет холодной и дождливой. Прохладно и мокро будет и в начале следующей недели. Только в среду территорию страны может посетить антициклон, который принесет желаемое потепление и покончит с дождями.

Погода в Украине 17 апреля принесет потепление (фото: meteo.gov.ua)

В народе 13 апреля праздновали "огнище". По традиции, женщина, которая родилась в этот день, разводила в поле огонь, через который крестьяне проносили сохи и бороны. По преданию этот ритуал способствовал хорошему урожаю зерновых, а владельцев защищал от темных сил.

В этот день внимательно следили за погодой, которая могла предсказать, каким будет ближайшее лето. Так, солнечный день 13 апреля предвещал теплое лето, а утренний дождь означал дождливое.

Ранее мы сообщали, что синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды на следующую неделю, однако предупредила о заморозках.

К слову, погода в Украине этой весной будет продолжать пугать украинцев своими перепадами. Апрель ожидается холодным, а вот в мае резко наступит потепление.