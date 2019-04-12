Сухо, але холодно: синоптик дав неоднозначний прогноз погоди на квітень-травень

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні буде нестабільною і вітряноїю, але на Великдень порадує українців

Погода в Україні цієї весни буде продовжувати лякати українців своїми перепадами. Квітень очікується холодним, але за словами Леоніда Горбаня, дощі припиняться, а ось у травні різко настане потепління. Про це він повідомив у своєму коментарі для видання "Апостроф".

Погода у квітні не порадує теплом жителів України. Леонід Горбань зазначає, що у Вербну неділю, 14 квітня, очікується прохолодна погода та сильний вітер. Однак опади малоймовірні.

"Буде зниження температур до 9-11 градусів тепла. І що характерно, прораховується східний вітер – так званий суховій. Буде більше жаркого сухого вітру, ніж дощового західного", - повідомив синоптик.

З 17-18 квітня в Україну прийде тепло і в більшості регіонів потеплішає до +20 +21 градуса, але після 21-го квітня погода знову зіпсується. Протягом Страсного тижня буде прохолодно, дощитиме і вітряно.

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

На Великдень, за словами синоптика, буде сухо, сонячно і тепло, до +22 +24 градуси.

Після Великодня в Україні очікується три хвилі похолодання, на 9-й, 17-й і 33-й день після свята. Через 9 днів після Великодня в Україну прийдуть заморозки, які захоплять майже половину областей. Початок травня буде прохолодним і дощовим, а після 9-го числа в Україні температура різко підвищиться до +28 +30 градусів.

"Дощі прораховуються 2, 8-9 травня, а потім аж на кінець місяця", - додав Горбань і зазначив, що в середині місяця можливі дощі у Львівській та Волинській областях, а от на сході і півдні країни буде сухо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили українців про коротке літо з сюрпризами.

А також писали про те, що синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепло і сонце.