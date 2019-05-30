ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вєрку в прем'єр-міністри: Сердючка заінтригувала новим фото

STYLERПерсони    30.05.2019 - 17:38
Вєрку в прем'єр-міністри: Сердючка заінтригувала новим фото
Вєрка Сердючка (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Вєрка Сердючка розбурхала своїх шанувальників новими фото з мамою

Вєрка Сердючка показала нове фото з мамою. Цей знімок, опублікований в Instagram-акаунті української суперзірки, захопив шанувальників образу Андрія Данилка.

Фото було зроблено під час гастролей Вєрки Сердючки в одному з міст США. А саме - в Нью-Йорку. Якщо бути ще більш точним, то зірки сфотографувалися під час прогулянки по Центральному парку (Central Park) - це, між іншим, один з найбільших і найвідоміших у світі парків. Фанати припускають, що Сердючка дасть шоу на Мангеттені.

Вєрку в прем'єр-міністри: Сердючка заінтригувала новим фото

Вєрка Сердючка з мамою в Нью-Йорку (фото: instagram.com/v_serduchka)

А поки співачка розважається за океаном, користувачі активно коментують її свіжий знімок.

  • Вєра, яка грація!
  • Дуже круто виглядаєш, Вєрка!
  • Мої красотулі!
  • Колір настрою - синій!
  • Дві зірки, дві світлі повісті...

Відзначимо, що багато юзерів радять Данилку та його альтер-его йти в політику, як це зробили Святослав Вакарчук, Володимир Зеленський, а нещодавно і Оля Полякова, яка створила свою партію.

  • Треба було Вєрку в президенти... Ну нічого. Наступний раз проголосуємо за тебе, Вєр!
  • Вєрку в прем'єр-міністри!
  • Андрій, не хочете взяти приклад з Зеленського та Полякової? Ми підтримаємо!

Вєрку в прем'єр-міністри: Сердючка заінтригувала новим фото

Скріншот

До речі, в Instagram зірки з'явився ще один цікавий знімок. У пості показана Сердючка зразка 2000-х років у синьому вбранні. А праворуч від неї - модель у сукні популярного бренду Balenciaga. Шанувальники Вєрки Сердючки визнали ці наряди дуже схожими.

Вєрку в прем'єр-міністри: Сердючка заінтригувала новим фото

Вєрка Сердючка розсмішила фанатів (instagram.com/v_serduchka)

Нагадаємо, що нещодавно українці звернулися до зірок шоу-бізнесу, які йдуть у політику.

Раніше ми писали про те, що Андрій Данилко відверто розповів про плани Насті Каменських і Потапа щодо дітей.

Фотографувалися півтори години: як Вєрку Сердючку зустрічали в Ізраїлі Багато спільного: Вєрка Сердючка прокоментувала президентство Зеленського
Новини України Верка Сердючка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся