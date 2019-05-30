Вєрку в прем'єр-міністри: Сердючка заінтригувала новим фото

Вєрка Сердючка (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Вєрка Сердючка розбурхала своїх шанувальників новими фото з мамою

Вєрка Сердючка показала нове фото з мамою. Цей знімок, опублікований в Instagram-акаунті української суперзірки, захопив шанувальників образу Андрія Данилка.

Фото було зроблено під час гастролей Вєрки Сердючки в одному з міст США. А саме - в Нью-Йорку. Якщо бути ще більш точним, то зірки сфотографувалися під час прогулянки по Центральному парку (Central Park) - це, між іншим, один з найбільших і найвідоміших у світі парків. Фанати припускають, що Сердючка дасть шоу на Мангеттені.

Вєрка Сердючка з мамою в Нью-Йорку (фото: instagram.com/v_serduchka)

А поки співачка розважається за океаном, користувачі активно коментують її свіжий знімок.

Вєра, яка грація!

Дуже круто виглядаєш, Вєрка!

Мої красотулі!

Колір настрою - синій!

Дві зірки, дві світлі повісті...

Відзначимо, що багато юзерів радять Данилку та його альтер-его йти в політику, як це зробили Святослав Вакарчук, Володимир Зеленський, а нещодавно і Оля Полякова, яка створила свою партію.

Треба було Вєрку в президенти... Ну нічого. Наступний раз проголосуємо за тебе, Вєр!

Вєрку в прем'єр-міністри!

Андрій, не хочете взяти приклад з Зеленського та Полякової? Ми підтримаємо!

Скріншот

До речі, в Instagram зірки з'явився ще один цікавий знімок. У пості показана Сердючка зразка 2000-х років у синьому вбранні. А праворуч від неї - модель у сукні популярного бренду Balenciaga. Шанувальники Вєрки Сердючки визнали ці наряди дуже схожими.

Вєрка Сердючка розсмішила фанатів (instagram.com/v_serduchka)

Нагадаємо, що нещодавно українці звернулися до зірок шоу-бізнесу, які йдуть у політику.

Раніше ми писали про те, що Андрій Данилко відверто розповів про плани Насті Каменських і Потапа щодо дітей.