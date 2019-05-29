Вінник, Павлик та інші: українці звернулися до зірок, які йдуть у політику

Українці вважають, що артистам в політиці не місце
Олег Вінник та Віктор Павлік можуть з'явитися на парламентських виборах 2019. Така інформація з'явилася у журналістки Яніни Соколової, яка отримала пропозицію вступити в партію "Моя стабільність". У списку ймовірних членів партії – Олег Винник та Віктор Павлік. У мережі Facebook неоднозначно поставилися до запрошення артистів в політику. Багато хто вважає, що головне завдання артиста – займатися мистецтвом.
Відзначимо, що цю політсилу створює глава Федерації футболу Маріуполя, лідер партії "Стабільність" Василь Журавльов, який брав участь в президентських виборах 2019. Про це повідомила відома телеведуча Яніна Соколова в розмові з журналістом Айдером Муждабаєвим у студії телеканалу ATR. Відео опубліковане на YouTube-каналі ATR.
Журналістка стверджує, що політик написав їй повідомлення з пропозицією приєднатися до його команди, і навіть запропонував почесне 3-е місце в списку. Винник займає в ньому перше місце, за ним йде Журавльов, четверте було запропоновано Павлику.
Мережа неоднозначно поставилася до пропозиції зіркам йти в політику:
Олег Винник і Віктор Павлік на парламентських виборах – реакція мережі (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)
Нагадаємо, що раніше про свій намір йти на парламентські вибори розповів Святослав Вакарчук.
Раніше Зеленський жорстко "наїхав" на Раду і посварив мережу.
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