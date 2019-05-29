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Вінник, Павлик та інші: українці звернулися до зірок, які йдуть у політику

STYLERПерсони    29.05.2019 - 14:56
Вінник, Павлик та інші: українці звернулися до зірок, які йдуть у політику
Олег Вінник та Віктор Павлік на парламентських виборах – реакція мережі (колаж РБК-Україна)

Українці вважають, що артистам в політиці не місце

Олег Вінник та Віктор Павлік можуть з'явитися на парламентських виборах 2019. Така інформація з'явилася у журналістки Яніни Соколової, яка отримала пропозицію вступити в партію "Моя стабільність". У списку ймовірних членів партії – Олег Винник та Віктор Павлік. У мережі Facebook неоднозначно поставилися до запрошення артистів в політику. Багато хто вважає, що головне завдання артиста – займатися мистецтвом.

Відзначимо, що цю політсилу створює глава Федерації футболу Маріуполя, лідер партії "Стабільність" Василь Журавльов, який брав участь в президентських виборах 2019. Про це повідомила відома телеведуча Яніна Соколова в розмові з журналістом Айдером Муждабаєвим у студії телеканалу ATR. Відео опубліковане на YouTube-каналі ATR.

Журналістка стверджує, що політик написав їй повідомлення з пропозицією приєднатися до його команди, і навіть запропонував почесне 3-е місце в списку. Винник займає в ньому перше місце, за ним йде Журавльов, четверте було запропоновано Павлику.

Мережа неоднозначно поставилася до пропозиції зіркам йти в політику:

  • А чого так сполошилися? А коли Повалій, Білозір, Огневич, Вакарчук та ін. в Раду пройшли, ніхто не коментував. Просто Раду треба скоротити, урізати зарплату, пільги скасувати, проводити тестування на IQ і вимагати висновок психіатра в обов'язковому порядку, тоді може менше всякої швали пройде.
  • І Джигурду візьміть.
  • Вони думають, якщо Зеленський з Кварталу, так всю зіркобратію збере? Давайте Сердючку спікером, а Полякову у оборонку, нехай труси всім показує.
  • Чому такі популістські, фейкові політичні партії ми, платники податків, повинні містити у ВР? Якогось корисного законотворчості можна від них чекати???
  • Співайте краще.
  • А співати хто буде?

Вінник, Павлик та інші: українці звернулися до зірок, які йдуть у політику

Вінник, Павлик та інші: українці звернулися до зірок, які йдуть у політику

Вінник, Павлик та інші: українці звернулися до зірок, які йдуть у політику

Вінник, Павлик та інші: українці звернулися до зірок, які йдуть у політику

Олег Винник і Віктор Павлік на парламентських виборах – реакція мережі (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, що раніше про свій намір йти на парламентські вибори розповів Святослав Вакарчук.

Раніше Зеленський жорстко "наїхав" на Раду і посварив мережу.

Читайте також: Дострокові вибори в Раду: як нова кампанія відіб'ється на гаманцях українців.

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