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Хоче діток: Данилко відверто розповів про плани Насті і Потапа

STYLERПерсони    27.05.2019 - 10:17
Хоче діток: Данилко відверто розповів про плани Насті і Потапа
Весілля Каменських і Потапа - Настя хоче дітей (колаж: РБК-Україна)

Настя Каменських проговорилася про материнство

Весілля Насті Каменських і Потапа, яке відгриміло в четвер, 23 травня, в столичному елітному італійському ресторані Fabius в оточенні більше ста гостей, стало подією року в зоряній тусовці. Про це пише СтарХіт.

Андрій Данилко, який виступив у самий розпал свята в образі Вєрки Сердючки, відверто розповів про плани 32-річної Каменських на спільне майбутнє з 38-річним Потапом.

Данилко розповідає, що "все зрозумів" ще в 2008 році, коли побачив Настю і Потапа разом у своїй програмі "Будинок радості", де Сердючка приймала зіркових гостей.

"Я відчував, що між ними є контакт, іскра, коли тільки познайомився, - розповів Андрій.

Хоче діток: Данилко відверто розповів про плани Насті і Потапа

Весілля Каменських і Потапа - Настя хоче дітей (фото: instagram.com)

Данилко розповідає, що Настя не планує менше виступати або завершувати кар'єру в зв'язку зі своїм новим статусом. Також він розповів, що Настя в особистому спілкуванні розповідала йому, що дуже хоче діток.

"Не завжди виходить поєднувати нормальне життя і успішну кар'єру. Сподіваюся, вони зможуть", - говорить Андрій.

Хоче діток: Данилко відверто розповів про плани Насті і Потапа

Весілля Каменських і Потапа - Настя хоче дітей (фото: instagram.com)

А про свій виступі на весіллі Данилко розповів, що поява Сердючки на святі була бажання Насті.

"Це вже швидше традиція: на нормальній тусовці повинна співати Сердючка - не двійник якийсь. Звичайно, ніколи б не взяв з них гроші. Тут справа навіть не в подарунку, а в тому, що люди шукають емоції, гарний настрій", - розповів Данилко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від @zistan

Весілля Насті Каменських і Потапа - виступ Сердючки на святі (відео: instagram.com)

Нагадаємо, Олексій Потапенко розповів, як довго він готувався до весілля зі своєю коханою.

До речі, нещодавно стало відомо, куди Потап і Настя вирушили у весільну подорож.

Раніше ми писали про те, що шанувальники Насті Каменських і Потапа помітили цікаву деталь на весільних відео.

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