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Верховна Рада поповниться ще одним коміком: стало відомо ім'я

STYLERЖиття    14.06.2019 - 10:45
Верховна Рада поповниться ще одним коміком: стало відомо ім'я
Колаж РБК-Україна

Сергій Сивохо буде балотуватися від партії "Слуга народу"

Продюсер, співак і за сумісництвом комік Сергій Сивохо йде у Верховну Раду України від партії "Слуга народу". Про це повідомляють джерела, передають "Вести".

Комік вирішив обиратися за мажоритарним округом №49. Центр округу знаходиться в місті Костянтинівка Донецької області.

Верховна Рада поповниться ще одним коміком: стало відомо ім'яФото: (camelotnews net)

До речі, Сергій Сивохо народився 8 лютого 1969 року. В дитинстві любив читати: захоплювався історичною літературою, документальними есе, і фантастикою. Жив у Донецьку, потім переїхав до Києва.

Закінчила музичну школу по класу баяна. В армії освоїв спеціальність "оператор підйомно-козлових пристроїв". Пізніше Сергій закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом - інженер-металург, друга вища освіта - економіст-юрисконсульт.

Верховна Рада поповниться ще одним коміком: стало відомо ім'яФото: (camelotnews net)

Далі Сивохо брав участь в командах КВК, де виконав перші в історії музичні пародії. Згодом у різних телепередачах пародіював Євгена Кисельова, Матвія Ганапольського, Михайла Шуфутинського та інших.

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Раніше Володимир Зеленський у новому відеозверненні заявив про те, що рішення про розпуск Верховної Ради було правильним. Користувачі мережі бурхливо відреагували на слова президента України.

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