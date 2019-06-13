У соратника Ляшко народилася двійня: фото щасливого нардепа

Відомий нардеп Сергій Рибалка став батьком двійні
13 червня соратник Ляшко, нардеп з "Радикальної партії" Сергій Рибалка вдруге став батьком. Дружина 40-річного депутата народила двійню. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Сьогодні у нас з Анастасією Байбородіною народилося двоє козаків! Кохана, дякую тобі безмежно за це неймовірне щастя", - написав нардеп, опублікувавши відповідний знімок.
Сергій Рибалка став батьком двійні (фото: facebook.com/sergey.v.rybalka)
Підписники пораділи за нардепа і обсипали його найкращими побажаннями:
Сергій Рибалка став батьком двійні (фото: facebook.com/sergey.v.rybalka)
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