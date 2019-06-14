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Верховная Рада пополнится еще одним комиком: стало известно имя

STYLERЖизнь    14.06.2019 - 10:45
Верховная Рада пополнится еще одним комиком: стало известно имя
Коллаж РБК-Украина

Сергей Сивохо будет баллотироваться от партии "Слуга народа"

Продюсер, певец и по совместительству комик Сергей Сивохо идет в Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа". Об этом сообщают источники, передают "Вести". 

Комик решил избираться по мажоритарному округу №49. Центр округа находится в городе Константиновка Донецкой области. 

Верховная Рада пополнится еще одним комиком: стало известно имяФото: (camelotnews net)

К слову, Сергей Сивохо родился 8 февраля 1969 года. В детстве любил читать: увлекался исторической литературой, документальными эссе, и фантастикой. Жил в Донецке, затем переехал в Киев.

Закончил музыкальную школу по классу баяна. В армии освоил специальность "оператор подъёмно-козловых устройств". Позже Сергей закончил Донецкий политехнический институт по специальности - инженер-металлург, второе высшее образование - экономист-юрисконсульт.

Верховная Рада пополнится еще одним комиком: стало известно имяФото: (camelotnews net)

Далее Сивохо участвовал в командах КВН, где исполнил первые в истории музыкальные пародии. Впоследствии в разных телепередачах пародировал Евгения Киселева, Матвея Ганапольского, Михаила Шуфутинского и других.

Напомним, что 13 июня соратник Ляшко, нардеп из "Радикальной партии" Сергей Рыбалка во второй раз стал отцом.

Ранее Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил о том, что решение о роспуске Верховной Рады было правильным. Пользователи сети бурно отреагировали на слова президента Украины.

Также мы писали о том, что бывший посол США в Украине Стивен Пайфер высказал уверенность, что в случае полномасштабной вооруженной интервенции ВС РФ в Украину ВСУ способны отразить атаку.

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