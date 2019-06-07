Повномасштабний напад РФ: американський дипломат оцінив можливості ЗСУ

Фото: колаж РБК-Україна

Українська армія може зламати зуби ЗС РФ, впевнений екс-посол США Стівен Пайфер

Війна на Донбасі проти російських окупантів може переформатуватися на повномасштабну збройну інтервенцію ЗС РФ в Україну, і в такому разі українська армія здатна дати відсіч. Про це заявив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер в інтерв'ю "Новому времени".

За словами дипломата, ЗСУ за п'ять років бойових дій від 2014 року значно наростили міць та стали набагато сильнішими.

Пайфер переконаний, що ескалація збройного конфлікту не в інтересах самої РФ, адже це призведе до нових санкцій Заходу.

Ілюстративне фото: Стівен Пайфер розповів про військову агресію РФ проти України

Також екс-посол висловив думку, що "повномасштабний напад Росії малоймовірний, навіть якщо вона зібрала війська біля кордону з Донецькою і Луганською областями".

"Так що росіяни не нападуть, мені здається", - додав Пайфер.

Дипломат заявив, що проблема окупованого Криму є довгостроковою, і закликав "розрізняти" питання ОРДЛО і анексованого українського півострова.

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, за минулу добу на Донбасі в районі проведення ООС загинули четверо бійців ЗСУ і ще десять отримали поранення. Вночі 7 червня бойовики атакували підрозділи ООС в районі Новолуганского, в результаті чого загинули 2 воїна, а 6 червня бойовики здійснили обстріл в районі Опитного, Павлополя, Водяного, Чермалыка, Мар'їнки та Майорска, в результаті ворожих обстрілів загинули ще 2 українських військових. У прсс-центрі ООС наголосили, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

Також ми писали про те, що днями десантники з 79-ї бригади ДШВ зайняли ворожі позиції, на яких бійці знайшли російське озброєння та амуніцію. Мова йде про важливу висоту 73 поблизу Водяного, яку бойовики називали "Зухвала".