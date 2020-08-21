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Угорщина посилює правила перетину кордону: що чекає українських туристів

Угорщина, П'ятниця 21 серпня 2020 15:22
Угорщина посилює правила перетину кордону: що чекає українських туристів
Угорщина посилює правила перетину кордону (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Угорщина з 1 вересня вводить більш жорсткі правила перетину кордону

Угорщина з 1 вересня вводить більш жорсткі правила для перетину кордону для іноземців. У першу чергу це торкнеться тих, хто збирається відвідати країну з туристичними цілями.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що щоб уникнути поширення коронавірусу Угорщина має намір посилити правила перетину кордону з 1 вересня. Про це повідомляє видання Hirado.

"Я закликаю всіх з належною обережністю не бронювати житло на півдні після 1 вересня, через те, що це може суперечити заходам з охорони кордону", - заявив Орбан.

Він додав, що до початку осені в країні класифікація "безпеки" країни може суттєво трансформуватися і в більшості країн на цей момент епідеміологічна ситуація виглядає ще гірше, ніж в Угорщині.

"У порівнянні з угорської ситуацією, епідемічна ситуація в більшості країн погіршується. Найбільшою загрозою залишається загроза занесення вірусу", - додав прем'єр-міністр і зазначив, що навесні 2020 року саме завдяки суворим заходам, які були введені, вдалося уникнути великого сплеску коронавірусу в країні.

Віктор Орбан додав, що обмеження будуть вводитися не дуже строгі, але дієві, щоб убезпечити жителів Угорщини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з 1 вересня вступають нові правила перетину кордону з Білоруссю.

А також розповідали про те, що Єгипет повідомив про намір з 1 вересня посилити правила перетину кордону для мандрівників.

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