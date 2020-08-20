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Єгипет ввів нові обмеження для туристів: що чекає на українців

Єгипет, Четвер 20 серпня 2020 12:07
Єгипет ввів нові обмеження для туристів: що чекає на українців
Єгипет посилив правила в'їзду для туристів (Фото: freepik)
Автор: Анна Шиканова

В Єгипет на відпочинок українцям стане набагато складніше потрапити

В Єгипті ввели нові правила для в'їзду туристів в країну. З 1 вересня в цю країну не будуть пускати мандрівників, у яких немає при собі негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбули пояснив, що це вимушене рішення через те, що в багатьох країнах почалося збільшення кількості хворих з COVID-19. Про це повідомляє CNN.

"Ми прагнули забезпечити здоров'я тих, хто приїжджає в країну, і єгипетських громадян, тому ми погодилися з тим, що будь-який турист, який прибув у країну повинен пройти тестування", - заявив Мустафа Мадбули.

Варто відзначити, що раніше українські туристи могли відвідувати Єгипет без обмежень і без довідок про відсутність коронавірусу.

На початку серпня було введено посилення карантинного режиму і туристам заборонили без негативного тесту залишати курортні зони країни. На найпопулярніші курорти мандрівники могли потрапити без обмежень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно зробити українським мандрівникам перед тим, як відправитися на відпочинок в Єгипет або Албанію.

А також ми повідомляли про те, що у Туреччині влади посилили правила відвідування країни для іноземних туристів і пояснили, з чим можуть зіткнутися українці в цій країні.

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