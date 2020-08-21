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Україна призупиняє безвіз з Білоруссю

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 13:30
Україна призупиняє безвіз з Білоруссю
Фото: прапори України та Білорусі (itc.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

З 1 вересня набуває чинності постанова уряду

З 1 вересня 2020 року для поїздок в Білорусь громадянам України необхідні закордонні паспорти. Набуває чинності постанова уряду про зупинення дій угоди між Україною та Білоруссю про безвізові поїздки громадян.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

З вересня запрацює новий порядок виїзду, що, за даними прикордонників покращить захист українських громадян. При втраті за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян є тривалою та складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих у разі втрати закордонних паспортів.

Також прикордонники прогнозують істотне зменшення часу проходження прикордонного контролю, бо інформація із закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.

В ДПСУ вважають, що також істотно покращиться запобігання випадкам використання підробок паспорта громадянина України.

Нагадаємо, ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна, проте Україна посилила охорону кордону з Білоруссю.

Разом з тим, Олександр Лукашенко доручив посилити охорону державного кордону по всьому периметру.

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