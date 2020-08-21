Венгрия ужесточает правила пересечения границы: что ждет украинских туристов

Венгрия ужесточает правила пересечения границы (Фото: pixabay.com)

Венгрия с 1 сентября вводит более жесткие правила пересечения границы

Венгрия с 1 сентября вводит более жесткие правила для пересечения границы для иностранцев. В первую очередь это коснется тех, кто собирается посетить страну с туристическими целями.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во избежание распространения коронавируса Венгрия намерена ужесточить правила пересечения границы с 1 сентября. Об этом сообщает издание Hirado.

"Я призываю всех с надлежащей осторожностью не бронировать жилье на юге после 1 сентября, так как это может противоречить мерам по охране границы", - заявил Орбан.

Он добавил, что к началу осени в стране классификация "безопасности" страны может существенно трансформироваться и в большинстве стран на данный момент эпидемиологическая ситуация обстоит еще хуже, чем в Венгрии.

"По сравнению с венгерской ситуацией, эпидемическая ситуация в большинстве стран ухудшается. Наибольшей угрозой остается угроза занесения вируса", - добавил премьер-министр и отметил, что весной 2020 года именно благодаря строгим мерам, которые были введены, удалось избежать большого всплеска коронавируса в стране.

Виктор Орбан добавил, что ограничения будут вводиться не очень строгие, но действенные, чтобы обезопасить жителей Венгрии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с 1 сентября вступают новые правила по пересечении границы с Беларусью.

А также рассказывали о том, что Египет сообщил о намерении с 1 сентября ужесточить правила пересечения границы для путешественников.