Венедиктова пояснила, чому не вказала в підозрі, які дані Медведчук передавав Росії

Генпрокурор зазначила, що йдеться про місце розташування підрозділу ЗСУ, його бойову готовність та особовий склад.

"Ця інформація була передана. Якщо ви хотіли, щоб я це написала в підозрі, тоді б мені довелося підозру засекречувати. А засекречена підозра означає закритий судовий процес", - сказала Венедиктова.

Вона також зазначила, що це б нікому не сподобалося, а правоохоронцям нічого приховувати і вони впевнені в тому, що роблять. Тому зробили все для того, щоб процес був максимально доступний для людей.

"Всім, хто перебуває в правоохоронній системі, це має бути зрозуміло. Якщо матеріали секретні, тоді відразу закритий судовий процес. Мабуть, все ж треба приходити і це промовляти. Українське суспільство хоче знати, і ми готові розповідати, але все ж в межах - державна таємниця є державною таємницею", - додала вона.

Нагадаємо, журналісти знайшли чоловіка, якого побив Медведчук.

Раніше ми повідомляли про те, що Віктору Медведчуку світить 15 років в'язниці.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера", основна тема якого - суд над Медведчуком, експерти, серед яких Олексій Данілов, Сергій Щербина, Ірина Венедіктова та інші, дають відповідь на питання, скільки в Україні російських агентів. Окрім того, ексклюзивно Генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти одного з лідерів ОПЗЖ щодо державної зради. Також стане відомо, хто наступним потрапить під санкції РНБО.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 14 травня

Нагадаємо, у минулому випуску ток-шоу показали великий сюжет, у якому свідки злочину Червоної армії в селі Великий Житин 10 січня 1946 року розповіли про звірства вояків СРСР.



Також показали сам документ з архівів Служби безпеки України про злочини Червоної армії в селі Рівненської області.



Ще голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану Сергій Куніцин розповів про участь українських ветеранів Афганістану в бойових діях на Донбасі та про поїздку до Москви у 2014 році.



Ну і традиційно не обійшлося без скандалів. Тому дивіться суперечку між Нестором Шуфричем та Русланом Кошулинським про українську ідентифікацію.



Ну і дивіться, як поліція використовує електрошокери в різних країнах світу.