Венедиктова объяснила, почему не указала в подозрении, какие данные Медведчук передавал России

Генпрокурор отметила, что речь идет о месте расположения подразделения ВСУ, его боевой готовности и личном составе.

"Эта информация была передана. Если вы хотели, чтобы я это написала в подозрении, тогда бы мне пришлось подозрение засекречивать. А засекреченное подозрение означает закрытый судебный процесс", - сказала Венедиктова.

Она также отметила, что это бы никому не понравилось, а правоохранителям нечего скрывать и они уверены в том, что делают. Поэтому сделали все для того, чтобы процесс был максимально доступен для людей.

"Всем, кто находится в правоохранительной системе, это должно быть понятно. Если материалы секретные, тогда сразу закрыт судебный процесс. Видимо, все же надо приходить и это проговаривать. Украинское общество хочет знать, и мы готовы рассказывать, но все-таки в пределах - государственная тайна является государственной тайной", - добавила она.

Напомним, журналисты нашли мужчину, которого избил Медведчук.

Ранее мы сообщали о том, что Виктору Медведчуку светит 15 лет тюрьмы.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера", основная тема которого - суд над Медведчуком, эксперты, среди которых Алексей Данилов, Сергей Щербина, Ирина Венедиктова и другие, дают ответ на вопрос, сколько в Украине российских агентов.

Кроме того, эксклюзивно Генеральный прокурор Украины прокомментирует детали дела против одного из лидеров ОПЗЖ относительно государственной измены. Также станет известно, кто следующим попадет под санкции СНБО.

Выпуск "Cвободы слова Савика Шустера" от 14 мая

Напомним, в прошлом выпуске ток-шоу показали большой сюжет, в котором свидетели преступления Красной армии в селе Великий Житин 10 января 1946 года рассказали о зверствах воинов СССР.



Также показали сам документ из архивов Службы безопасности Украины о преступлениях Красной армии в селе Ровенской области.



Еще глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана Сергей Куницын рассказал об участии украинских ветеранов Афганистана в боевых действиях на Донбассе и о поездке в Москву в 2014 году.



Ну и традиционно не обошлось без скандалов. Поэтому смотрите спор между Нестором Шуфричем и Русланом Кошулинским об украинской идентификации.



Ну и смотрите, как полиция использует электрошокеры в разных странах мира.