«Мы всё можем». Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера
- Ексклюзивно в студії «Свободи слова Савіка Шустера» Генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти Віктора Медведчука щодо державної зради;
- Як відреагує Володимир Путін на звинувачення проти свого кума у держзраді?
- Російська агентура в Україні: чи багато їх?
- Санкції РНБО: хто наступний?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України;
Олексій Данілов, секретар РНБО України;
Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга Народу»;
Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність»;
Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа — За життя»;
Микола Катеринчук, лідер «Європейської партії України»;
Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ»;
Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання «РБК-Україна»;
Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс-Україна».
Вони говорять, а вирішує народ.