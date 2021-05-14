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«Мы всё можем». Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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П'ятниця 14 травня 2021 12:45

- Ексклюзивно в студії «Свободи слова Савіка Шустера» Генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти Віктора Медведчука щодо державної зради;

- Як відреагує Володимир Путін на звинувачення проти свого кума у держзраді?

- Російська агентура в Україні: чи багато їх?

- Санкції РНБО: хто наступний?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України;

Олексій Данілов, секретар РНБО України;

Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга Народу»;

Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність»;

Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа — За життя»;

Микола Катеринчук, лідер «Європейської партії України»;

Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ»;

Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання «РБК-Україна»;

Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс-Україна».

Вони говорять, а вирішує народ.

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