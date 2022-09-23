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Пасха 2023: когда будем праздновать по православному и католическому календарю

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 11:01
Пасха 2023: когда будем праздновать по православному и католическому календарю Фото: Когда Пасха 2023 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Пасха 2023 года будет отмечаться в этом году в середине апреля по православному календарю, а по католическому - на неделю раньше. Главному христианскому празднику, как всегда, будет предшествовать суровый пост.

Когда отпразднуем Великое Воскресение, читайте ниже в нашем материале Styler.

Даты Пасхи 2023

Пасха - самый большой православный праздник с подвижной датой. В этом году он будет отмечаться 16 апреля.

Дата Пасхи в католическом календаре тоже меняется. В 2023 году это будет 9 апреля.

Подготовка к Пасхе начинается с Великого поста, который длится 7 недель (49 дней). Это самый длинный и самый важный пост в церковном календаре, призывающий воздержаться от еды животного происхождения, а также очиститься духовно.

У православных христиан Великий пост 2023 года продлится с 27 февраля по 15 апреля.

Как вычислить дату Пасхи самостоятельно

Для этого пригодится лунный календарь. Если вы знаете дату первого полнолуния после весеннего равноденствия 21 марта, то сможем узнать, когда праздновать великое Воскресение.

В этом году в апреле полнолуние 6-го числа, соответственно Пасха отмечается через неделю в первое воскресенье, то есть 16-го числа.

Если же этот день совпадает с еврейским праздником Песах, Пасху переносят еще на неделю вперед.

Даты православной Пасхи заранее известны:

  • Пасха 2024 - 5 мая
  • Пасха 2025 - 20 апреля
  • Пасха 2026 - 12 апреля
  • Пасха 2027 - 2 мая
  • Пасха 2028 - 16 апреля
  • Пасха 2029 - 8 апреля
  • Пасха 2030 - 28 апреля

Раньше мы писали, когда праздновать Воздвижение 2022 и что нужно успеть сделать к празднику.

Также читайте, когда День осеннего равноденствия и что нужно сделать обязательно.

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