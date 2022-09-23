Великдень 2023: коли святкуватимемо за православним і католицьким календарем
Великдень 2023 буде відзначатися в цьому році в середині квітня за православним календарем, а за католицьким - на тиждень раніше. Головному християнському святу, як і завжди, передуватиме суворий піст.
Коли відсвяткуємо Велике Воскресіння, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Дати Великодня 2023
Великдень - найбільше православне свято з рухомою датою. Цього року він відзначатиметься 16 квітня.
Дата Великодня в католицькому календарі також змінюється. У 2023-му році це буде 9 квітня.
Підготовка до Великодня починається з Великого посту, який триває 7 тижнів (49 днів). Це найдовший і найважливіший піст в церковному календарі, який закликає утриматися від їжі тваринного походження, а також очиститися духовно.
У православних християн Великий піст 2023 триватиме з 27 лютого по 15 квітня.
Як вирахувати дату Великодня самостійно
Для цього в нагоді стане місячний календар. Якщо ви знаєте дату першого повного місяця після весняного рівнодення 21 березня, то зможемо взнати, коли святкувати велике Воскресіння.
Цього року у квітні повня 6-го числа, відповідно Великдень відзначається через тиждень в першу неділю, тобто 16-го числа.
Якщо ж цей день збігається з єврейським святом Песах, Великдень переносять ще на тиждень вперед.
Дати православного Великодня наперед відомі:
- Великдень 2024 - 5 травня
- Великдень 2025 - 20 квітня
- Великдень 2026 - 12 квітня
- Великдень 2027 - 2 травня
- Великдень 2028 - 16 квітня
- Великдень 2029 - 8 квітня
- Великдень 2030 - 28 квітня
Раніше ми писали, коли святкувати Воздвиження 2022 і що треба встигнути зробити до свята.
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