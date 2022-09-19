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Скоро День осіннього рівнодення: що треба встигнути зробити обов'язково

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Понеділок 19 вересня 2022 11:59
Скоро День осіннього рівнодення: що треба встигнути зробити обов'язково Фото: Коли День осіннього рівнодення 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

23 вересня 2022 року нас чекає особлива подія - День осіннього рівнодення, який зрівняє день з ніччю, і почне цикл, коли темний час доби переважатиме над світлим. Відбудеться воно о 4:03 за київським часом.

Що можна і не можна робити, як правильно підготуватися, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що треба встигнути до осіннього рівнодення

У наших предків цей день ознаменовував дату закінчення збору врожаю. Колись на осіннє рівнодення влаштовували гучні гуляння, накривали пишний стіл.

Дівчата вдавалися до любовної магії, ворожили на судженого. Вони прагнули вмитися з джерела до сходу сонця, щоб зберегти молодість і красу. Крім того ритуал допомагав вискочити швидше заміж - у наших пращурів це було мірилом успіху для жінки.

Джерельною водою обливали і дітей, щоб відвести недуги.

А щоб уберегти будинок від нечистої сили, між віконними рамами клали листи горобини.

В цей день треба загадати бажання, адже енергія рівнодення допоможе швидше їх виконати. Поки цей день не настав, варто подумати, чого б ви бажали найбільше.

Обряди та ритуали на День рівнодення

  • На любов

Самотні люди в цю дату можуть провести ритуал для пошуку половинки. Для цього в ліжко потрібно покласти ще одну подушку і ковдру, а у ванній в стакан із зубною щіткою поставити ще одну.

  • На удачу

Щоб залишити позаду все погане у вашому житті, запишіть на листок те, що вас турбує, і спаліть його. Тоді вогонь дня рівнодення унесе все це з собою.

  • Обрядова їжа

Приготуйте круглі пироги з різними начинками. Начинка з м'яса і цибулі привертає кар'єрний ріст, з капусти - гроші, а з горобини або калини - любов.

Що не можна робити в цей день

  • Бажати зла, сваритися і лаятися - можна злякати свою удачу і добробут.
  • Позичати і брати в борг гроші.
  • Починати нові справи, краще весь вільний час в цей день присвятити собі і своєму душевному здоров'ю.

Читайте також, як загадати бажання в День осіннього рівнодення, щоб воно обов'язково збулося.

Крім того нумеролог розповіла, як досягти успіху в День осіннього рівнодення.

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приметы День осеннего равноденствия
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